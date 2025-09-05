Naši Portali
'NE MOGU VJEROVATI DA TE VIDIM'

VIDEO Hamas objavio video dvojice talaca, jedan je državljanin Srbije: Susreli se nakon 22 mjeseca zatočeništva

Foto: Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
05.09.2025.
u 18:05

Hamas je na 700. dan rata objavio propagandnu snimku dvojice talaca, Izraelca Guya Gilboe-Dalala i Alona Ohela, koji ima i srpsko državljanstvo.

Na 700. dan rata u Gazi, teroristička organizacija Hamas objavila je video koji prikazuje dvojicu talaca kako se voze automobilom kroz razrušeni grad. Snimka, navodno nastala 28. kolovoza 2025., objavljena je u trenutku dok Izraelske obrambene snage (IDF) pojačavaju svoju operaciju u Gazi. U videu, 24-godišnji talac Guy Gilboa-Dalal govori kako ne može vjerovati da je još živ nakon 22 mjeseca zatočeništva te moli izraelsku vladu da ga vrati kući, apelirajući na premijera Benjamina Netanyahua da ne provodi planiranu vojnu ofenzivu.

U gotovo četverominutnoj snimci, koju je CNN geolocirao u grad Gazu, u automobilu se pojavljuje i drugi talac, 24-godišnji Alon Ohel. Njih dvojica se grle, vidno šokirani što se vide nakon toliko vremena. "Ne mogu vjerovati da te vidim", ponavlja Gilboa-Dalal, dok ga Ohel pita: "Kroz što si sve prošao? Ovo je nevjerojatno". U videu su zarobljenici prikazani iznad zemlje, a ne u tunelima u kojima, prema svjedočanstvima, provode većinu svog zatočeništva.

Alon Ohel, pijanist s izraelskim, njemačkim i srpskim državljanstvom, otet je s glazbenog festivala Supernova 7. listopada 2023. Njegova obitelj potvrdila je da je on na snimci, no zatražila je od medija da je ne objavljuju. Ranije su za njegovo oslobađanje apelirali i srpski dužnosnici, uključujući predsjednika Aleksandra Vučića i ministra vanjskih poslova Marka Đurića, koji su ga opisali kao nenaoružanog glazbenika. Ohelova baka Tzipi preživjela je Holokaust i nakon rata je 1949. brodom stigla u Izrael.

Detalji o Ohelovom teškom fizičkom i psihičkom stanju poznati su od ranije, zahvaljujući svjedočanstvima oslobođenih talaca koji su s njim dijelili zatočeništvo. Prema njihovim riječima, Ohel je ozlijeđen od šrapnela i ne vidi na desno oko, a više od godinu dana bio je okovan. Preživljavaju na minimalnim obrocima, često dobivajući samo pola ili cijelu pitu dnevno. Njegova majka Idit Ohel izjavila je kako Alon cijelo vrijeme boravi u tunelima, ne vidi sunčevu svjetlost i ne zna razliku između dana i noći, osjećajući se napušteno od strane izraelske vlade.

taoci Hamas

