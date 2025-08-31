Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
BIO JE META SUBOTNJIH NAPADA

Izrael tvrdi da je ubio Hamasova glasnogovornika Abu Obeidu

Reuters
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
31.08.2025.
u 21:06

Tijekom posljednje dvije godine, Obeida, za kojeg se vjeruje da ima oko 40 godina, održao je niz dugačkih govora protiv Izraela uime Hamasova oružanog krila

Abu Obeida, glasnogovornik Hamasova oružanog krila, ubijen je u zračnom napadu na grad Gazu, priopćio je u nedjelju Izrael, a prenosi BBC. Izraelski ministar obrane Israel Katz čestitao je Izraelskim obrambenim snagama (IDF) i sigurnosnoj agenciji Shin Bet na "besprijekornoj izvedbi" u objavi na X-u. Hamas nije potvrdio smrt svoga glasnogovornika. Palestinska oružana skupina ranije je rekla da su u izraelskim napadima na stambenu zgradu ubijeni deseci civila.

Katz je u nedjelju upozorio da će mnogi Obeidini "kriminalni partneri" biti meta u "jačanju kampanje u Gazi", čime se pozvao na nedavno odobreni izraelski plan za okupacijom grada Gaze. Odvojeno, IDF i Shin Bet otkrili su dodatne detalje o subotnjim napadima čija je meta bio glasnogovornik Hamasa. U zajedničkom priopćenju reli su da je operacija "bila moguća zbog prethodnih obavještajnih podataka koje su prikupili Shin Bet i IDF-ova Obavještajna uprava" koji su identificirali njegovo skrovište.

Pet projektila pogodilo je drugi i treći kat šesterokatnice iz dva različita smjera, ciljajući stan u kojem se nalazila stomatološka ordinacija. Obeida je bio među nekoliko preostalih viših članova Hamasova vojnog krila otprije napada na Izrael 7. listopada 2023. godine. U zajedničkom priopćenju IDF-a i Shin Beta navodi se da je "služio kao javno lice Hamasove terorističke organizacije" i da je "širio Hamasovu propagandu".

Tijekom posljednje dvije godine, Obeida, za kojeg se vjeruje da ima oko 40 godina, održao je niz dugačkih govora protiv Izraela uime Hamasova oružanog krila, brigada al-Kasam. U onome što je možda bio njegov posljednji govor u petak, Obeida je rekao da će sudbina preostalih izraelskih talaca biti jednaka kao i ona Hamasovih boraca, upozorivši Izrael protiv planirane okupacije grada Gaze.

Ključne riječi
Izrael Hamas

