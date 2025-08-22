Naši Portali
VOVČANSK

VIDEO Grad napadaju svaki dan, Ukrajinci se ne predaju: 'Ostale samo ruševine, a okupatori i dalje sanjaju...'

Autor
Robert Jurišić
22.08.2025.
u 07:36

Od njega su ostale samo ruševine, a okupatori i dalje sanjaju o njihovom zauzimanju i gotovo svakodnevno izvode neuspješne napade, navode.

Gotovo svakodnevne napade trpio je grad Vovčansk koji se nalazi u Harkivskoj oblasti. Ruske snage već godinu dana ga pokušavaju osvojiti, no ukrajinske snage i dalje drže položaje. No, svakodnevni napadi uništili su ovaj grad, a 57. motorizirana brigada objavila je snimku na kojoj se vide ruševine grada i poručili: 'Vovčansk je izranjavan, ali nije poražen!'

- Ovako danas izgleda Vovčansk. Grad čiju obranu više od godinu dana drže borci 57. zasebne motorizirane brigade. Kostya Gordienka. Od njega su ostale samo ruševine, a okupatori i dalje sanjaju o njegovom zauzimanju i gotovo svakodnevno izvode neuspješne napade. Pješadija u podrumima čeka i uništava ruske snage, a bespilotne letjelice nadziru situaciju s neba.
Vovčansk je izranjavan, ali nije poražen! - objavljeno je na Facebooku.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Vovčansk

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Spirit of Missouri
Spirit of Missouri
07:56 22.08.2025.

Rusi ne mogu osvojit selo a nekmoli neku državu

Avatar IvanR
IvanR
07:48 22.08.2025.

Slava Johnsonu

