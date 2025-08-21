Naši Portali
IMA I ŽESTOKIH RASPRAVA

NATO u Ukrajini 'crvena linija' za Putina: Pitanje slanja vojnika goruća tema diljem Europe

Autor
Ivica Beti
21.08.2025.
u 20:25

“Ako je želja Ukrajine da se pridruži NATO-u bila razlog zašto je Rusija napala tu zemlju, onda bi slanje NATO-ovih trupa da je zaštite bila ironija”, komentira njemački Focus.de

Mir treba svakako postići, ali treba i poštovati temeljna načela za koja smo se zalagali tijekom tri i pol godine brutalne ruske agresije na Ukrajinu, a to je poštovanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava, rekao je danas hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je ponovno odbacio mogućnost slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu.

– Niti je to ikada razmatrano niti se to od nas očekuje – naglasio je i sve one koji vode tu “dezinformacijsku kampanju koja traje godinu i pol dana, a predvodi je predsjednik Republike Zoran Milanović”, uputio da se “bave činjenicama i istinom, a ne izmišljenim tezama u hrvatskom političkom prostoru koje zbunjuju hrvatske građane”. Novi napadi na Ukrajinu samo govore o tome da Rusija ne staje s agresijom unatoč svim mirovnim naporima SAD-a i Europe. – Sigurnost Ukrajine nije samo pitanje za slobodu Ukrajine već je to važno sigurnosno pitanje za cijelu Europu i za cijeli svijet – istaknuo je premijer.

Avatar Blokiran
Blokiran
20:33 21.08.2025.

Siguran sam da za US Rusi u Meksiku ne bi bili crvena linija...

PA
pasodoble12
20:41 21.08.2025.

Ako je i od EU (NATO) previše je. Cijelo vrijeme slali oružje u Ukrajinu, sad bi i vojsku! Europskoj Uniji je, očigledno, malo 1,7 milijuna mrtvih Ukrajinaca, htjeli bi još.

SB
Sre_brenko
20:57 21.08.2025.

Ne moze nitko slat vojsku u UA to bi odredili UN odredit .Englezi i Francuzi ne znam ko još ne mogu slat vojsku na svoju ruku......Danas je Lavrov reka da je to puhanje u šupalj stap....Kod naši političara Plenki bi se dokaza ali Zoki stoji na putu pa je nesretnik ozlojaden....Pomrsija mu racune.Ima ovdje boraca na internetu ako će ići.

