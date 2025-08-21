NATO u Ukrajini 'crvena linija' za Putina: Pitanje slanja vojnika goruća tema diljem Europe

Mir treba svakako postići, ali treba i poštovati temeljna načela za koja smo se zalagali tijekom tri i pol godine brutalne ruske agresije na Ukrajinu, a to je poštovanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava, rekao je danas hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je ponovno odbacio mogućnost slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu.



– Niti je to ikada razmatrano niti se to od nas očekuje – naglasio je i sve one koji vode tu “dezinformacijsku kampanju koja traje godinu i pol dana, a predvodi je predsjednik Republike Zoran Milanović”, uputio da se “bave činjenicama i istinom, a ne izmišljenim tezama u hrvatskom političkom prostoru koje zbunjuju hrvatske građane”. Novi napadi na Ukrajinu samo govore o tome da Rusija ne staje s agresijom unatoč svim mirovnim naporima SAD-a i Europe. – Sigurnost Ukrajine nije samo pitanje za slobodu Ukrajine već je to važno sigurnosno pitanje za cijelu Europu i za cijeli svijet – istaknuo je premijer.