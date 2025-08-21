Mir treba svakako postići, ali treba i poštovati temeljna načela za koja smo se zalagali tijekom tri i pol godine brutalne ruske agresije na Ukrajinu, a to je poštovanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava, rekao je danas hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je ponovno odbacio mogućnost slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu.
– Niti je to ikada razmatrano niti se to od nas očekuje – naglasio je i sve one koji vode tu “dezinformacijsku kampanju koja traje godinu i pol dana, a predvodi je predsjednik Republike Zoran Milanović”, uputio da se “bave činjenicama i istinom, a ne izmišljenim tezama u hrvatskom političkom prostoru koje zbunjuju hrvatske građane”. Novi napadi na Ukrajinu samo govore o tome da Rusija ne staje s agresijom unatoč svim mirovnim naporima SAD-a i Europe. – Sigurnost Ukrajine nije samo pitanje za slobodu Ukrajine već je to važno sigurnosno pitanje za cijelu Europu i za cijeli svijet – istaknuo je premijer.
NATO u Ukrajini 'crvena linija' za Putina: Pitanje slanja vojnika goruća tema diljem Europe
“Ako je želja Ukrajine da se pridruži NATO-u bila razlog zašto je Rusija napala tu zemlju, onda bi slanje NATO-ovih trupa da je zaštite bila ironija”, komentira njemački Focus.de
Ako je i od EU (NATO) previše je. Cijelo vrijeme slali oružje u Ukrajinu, sad bi i vojsku! Europskoj Uniji je, očigledno, malo 1,7 milijuna mrtvih Ukrajinaca, htjeli bi još.
Ne moze nitko slat vojsku u UA to bi odredili UN odredit .Englezi i Francuzi ne znam ko još ne mogu slat vojsku na svoju ruku......Danas je Lavrov reka da je to puhanje u šupalj stap....Kod naši političara Plenki bi se dokaza ali Zoki stoji na putu pa je nesretnik ozlojaden....Pomrsija mu racune.Ima ovdje boraca na internetu ako će ići.
Siguran sam da za US Rusi u Meksiku ne bi bili crvena linija...