Jedan od najjačih napada na Ukrajinu ove godine: Pogođena i američka tvornica

Ukrajina je bila meta jednog od najintenzivnijih zračnih napada ove godine, u kojem je Rusija tijekom noći ispalila čak 574 drona i 40 projektila, priopćilo je u četvrtak ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Glavnina napada bila je usmjerena prema zapadnim regijama zemlje. Prema službenim informacijama, u napadima je u Lavovu poginula jedna osoba, a još 15 ih je ozlijeđeno, piše CBC.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha izjavio je da je meta bio i veliki američki proizvođač elektronike sa sjedištem u zapadnoj Ukrajini. Iako se zapad Ukrajine nalazi daleko od bojišnice na istoku i jugu zemlje, taj se dio koristi kao tranzitna i logistička zona za vojnu pomoć koju šalju zapadni saveznici.

Napad je prema broju dronova bio treći po veličini u 2025. godini, a osmi po broju ispaljenih projektila, navodi ukrajinska vojska. Događa se usred pojačanih diplomatskih pokušaja da se pronađe put prema prekidu rata, koji traje već tri godine.

Predsjednik Volodimir Zelenskij oštro je osudio napade, rekavši da su izvedeni „kao da se ništa ne mijenja“. Zelenskij je kritizirao Rusiju što i dalje ne pokazuje volju za ozbiljnim pregovorima te je pozvao međunarodnu zajednicu da poveća pritisak kroz strože sankcije i carine. Istaknuo je da je Rusija potrošila krstareće rakete na američku kompaniju koja proizvodi kućanske uređaje poput aparata za kavu. „I to je postalo meta. Vrlo simbolično“, rekao je.

Gradonačelnik Mukačeva, Andrij Baloha, naveo je da je pogođeni objekt u vlasništvu tvrtke Flex Ltd., koja kotira na burzi NASDAQ. Tvrtka, čije je glavno sjedište u Austinu u Teksasu, a registrirana je u Singapuru, globalni je partner za proizvodnju i logistiku. Flex, koji vuče korijene iz obiteljske tvrtke osnovane u Silicijskoj dolini 1969., zapošljava tisuće ljudi u ukrajinskoj regiji. Tijekom napada u tvornici je bilo 600 radnika noćne smjene, a šest ih je ozlijeđeno, izvijestio je predsjednik Američke gospodarske komore u Ukrajini Andy Hunder.

Rusko Ministarstvo obrane tvrdilo je da su mete bile „objekti ukrajinske vojne industrije“, uključujući pogone za proizvodnju dronova, skladišta oružja i mjesta lansiranja raketa, kao i položaje ukrajinskih snaga. Istovremeno, Rusija i dalje tvrdi da ne cilja civile.

S druge strane, Ukrajina nastavlja napade na ruski teritorij koristeći domaće dronove dugog dometa, s ciljem uništavanja infrastrukture koja podupire ruske ratne operacije. Ukrajinci su, među ostalim, pogodili rafinerije nafte, a cijene goriva u Rusiji dosegnule su rekordne razine. Ukrajinski generalštab potvrdio je da su njihovi dronovi tijekom noći izazvali eksplozije u rafineriji Novošahinsk, te napali skladište goriva u regiji Voronjež i logistički centar u okupiranom Donjecku.

Predsjednik Zelenskij najavio je i niz sastanaka kako bi se razjasnilo kakvu podršku Ukrajina može očekivati od svojih saveznika. Iako je preko 30 država načelno obećalo pružiti sigurnosna jamstva, pregovori su zapeli, osobito zbog nejasnog stava SAD-a.

Zelenskij je još jednom istaknuo da je otvoren za izravan dijalog s Vladimirom Putinom, iako se dvojica čelnika nisu susrela još od kraja 2019. „A što ako Rusi nisu spremni? To su pitali Europljani. Ako nisu, onda želimo jasnu i snažnu reakciju Sjedinjenih Američkih Država“, izjavio je. Ukrajina se i ranije nadala da će SAD povećati sankcije Rusiji ako ona nastavi odbijati ozbiljne mirovne pregovore.

U međuvremenu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je da je besmisleno pokušavati razvijati sigurnosne aranžmane za Ukrajinu bez sudjelovanja Moskve.