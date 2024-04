Hrabar potez njemačkog mesara: 'Rakun ima oko dvije kile mesa, a na okus se nitko ne žali'

Nemani, slatke životinjice, štetočine, pande iz kante za smeće, o rakunima ljudi imaju različite stavove. Većina ne razmišlja pretjerano o njima, neki ih drže kao kućne ljubimce, a ako pitate jednog njemačkog mesara - najbolji su kao kobasice. Michael Reiss došao je na ideju da od rakuna radi mesne prerađevine kada je dobio priliku zastupati svoj okrug na berlinskom agrikulturnom sajmu 2023. godine.

Rakuni su u Europi invazivna vrsta - prirodno stanište im je Sjeverna Amerika, stoga ovdje gotovo da i nemaju prirodnih neprijatelja. "Prema službenim statistikama, u Njemačkoj se svake godine ulovi oko 300 do 400.000 rakuna, ali u to ne ulaze sve one životinje kojih se dohvate npr. vrtlari" napomenuo je Reiss za Reuters. Mrtvi rakuni najčešće se bacaju, no ovaj mesar iz Kadea odlučio ih je za agrikulturni sajam pretvoriti u mesne okruglice koje su dobile izvrsne recenzije.

"Pomislio sam kako se radi o resursu s kojim mogu nešto učiniti. Što se tiče procesa prerade, zapravo je isti kao za bilo koju divljač" dodao je Reiss, koji je do 2022. bio automehaničar, a onda je dobio certifikat EU-a za mesare, kao i dozvolu za lov na 2000 hektara zemlje. Prije procesiranja rakunetine, veterinar mora posjetiti mesnicu, pregledati sva trupla i poslati uzorak na testiranje u laboratorij. Ako je sve uredno, meso dobiva EU pečat i može dalje u preradu.

Na jednom rakunu ima u prosjeku dva do dva i pol kilograma mesa, a na okus se još nitko nije požalio, nasmijao se mesar. "Mušterije opisuju okruglice kao paperjaste, to je zbog iznimno mekane konzistencije mesa. Zato sam napravio kobasicu od mesa rakuna i jelena, jer je meso jelena suho i ima nizak udio masti, pa u kombinaciji postižu dobru sredinu" istaknuo je Reiss.

POVEZANI ČLANCI:

Osim već spomenutih okruglica i kobasice, mesar iz Kadea prodaje i paštetu i hrenovke od mesa rakuna. Svoje proizvode nudi u online trgovini, a ima i kamion iz kojeg prodaje robu diljem grada. Ističe kako nema ništa protiv rakuna, dapače, slaže se da su poprilično slatki. "Nije da inače pošteđujemo životinje jer su slatke. Jedemo i pačiće i razne druge male životinje, naročito kada su invazivne. Moramo ih kontrolirati" pojasnio je svoj stav.

Reissovim mušterijama neobična ponuda ne smeta, još od agrikulturnog sajma u Berlinu interes za rakunetinom je visok. "Kažem ljudima da kupe jednu kobasicu, a ako im se ne svidi, vratit ću im novac. Još se nitko nije vratio po novac. Čini mi se da si misle - ovi mali lopovi napokon su za nešto dobri" zaključio je mesar.

VIDEO Michael iz njemačkog Kadea u svojoj mesnici prodaje meso rakuna