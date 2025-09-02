FOTO Koristi se u 37 zemalja, a sada je predstavljen i u Hrvatskoj: Evo što sve može Bayraktar

Novi besposadni zrakoplovni sustav Bayraktar TB2 predstavljen je danas, 2. rujna 2025., u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu. Nakon višenamjenskih borbenih aviona Rafale, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ojačano je novom modernom sposobnosti – moćnim besposadnim zrakoplovnim sustavom Bayraktar. Sa šest novih besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar TB2 upravljaju pripadnici 125. borbeno-izvidničke eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Ministar Anušić izrazio je zadovoljstvo prikazanom demonstracijom sposobnosti novog besposadnog sustava Bayraktar istaknuvši: "Danas smo imali prilike promatrati impresivne operativne sposobnosti Bayraktara koje su naši pripadnici koji su se obučavali u Turskoj imali prilike danas pokazati. Bayraktari imaju brojne mogućnosti djelovanja i mogu se koristiti ne samo za borbena djelovanja, već i u civilne svrhe za potragu i spašavanje“.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid rekao je: "Besposadni zrakoplovni sustavi više nisu samo potpora već su danas postali ključan element koji se odnosi na borbenu moć Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hrvatska vojska počela je s opremanjem i razvojem novih sposobnosti, kako bi mogla djelovati sa sustavima strateške razine kao što su Bayraktari i sustavima kao što su FPV dronovi.“

Pukovnik Tijan: "U vrlo kratkom razdoblju HV i HRZ ponovno su dokazali da mogu uspješno realizirati i najsloženije projekte“ Zapovjednik 125. borbeno-izvidničke eskadrile pukovnik Andrej Tijan izrazio je zadovoljstvo uspješnom realizacijom ovog strateški važnog projekta: "U vrlo kratkom razdoblju Hrvatska vojska i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u potpunosti su svladali zadaću i ponovno dokazali da mogu uspješno realizirati i najsloženije projekte“. Objasnio je kako besposadnim zrakoplovnim sustavom upravljaju dva pilota koji trebaju posjedovati visoka znanja i vještine i posjeduju visoku razinu obučenosti.

Osvrnuo se i na uspješno provedenu obuku: "Obuka djelatnika provedena je u Turskoj od travnja do kolovoza ove godine. Svi polaznici uspješno su završili obuku s iznadprosječnim rezultatima te dobili pohvale kao vrlo uspješna i motivirana skupina. Najavio je također kako će druga grupa polaznika ići na obuku u Tursku iduće godine. HRZ ojačan novim besposadnim sustavom koji se koristi u 37 zemalja Sustav Bayraktar TB2 namijenjen je za izviđanje, elektroničko djelovanje, nadzor te precizno bojno djelovanje vođenim ubojnim sredstvima danju i noću, a koristi se u 37 zemalja svijeta, uključujući i nekoliko NATO-ovih članica. Cjelokupni sustav od šest letjelica uveden je u operativnu upotrebu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Osim šest besposadnih letjelica Bayraktar TB2, paket obuhvaća i centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova uključujući svu potrebnu opremu i alate za održavanje na korisničkoj razini, pripadajuća ubojita sredstva, jamstvo od dvije godine, boravak tehničkih stručnjaka tvrtke Baykar u Hrvatskoj dvije godine, obuku u obučnom centru tvrtke Baykar u Turskoj te transport cjelokupnog paketa u Hrvatsku.

Bayraktar TB2 osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu ima i u nadzoru granica, požara, izviđanju te prikupljanju podataka, te ga mogu koristiti i Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede kao i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Predstavljanju su prisustvovali potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, načelnik Glavnog stožera Oružanih RH general-pukovnik Tihomir Kundid i veleposlanica Republike Turske u Republici Hrvatskoj Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş i pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.