Za najbolji interes djeteta bitan je štambilj, a ne i je li kupljeno ili mu se ne zna majka

Bez obzira jesu li politički inficirane s lijeva ili s desna, ili su u centru, naročito od osviještenih žena po pitanju prava žena i djece, očekivalo bi se da su barem one suglasne u bitnim stajalištima o surogat majčinstvu. Osobito komercijalnom, temeljenom na ugovoru između bogatih kupaca koji za pozamašni novčani iznos unajmljuju maternicu socioekonomski ugrožene žene (ako ne i prisiljene od muškarca o kojem je materijalno ovisna) kako bi prošla proces povezan i s mogućim zdravstvenim rizicima, iznijela trudnoću i isporučila dijete.
U Ukrajini po cijenama prije rata trebalo je izdvojiti od 45.000 do 60.000 eura, a od čega surogat majke zarađuju od 13 do 18 tisuća eura po djetetu, te se u Ukrajini godišnje rađa od 2000 do 4000 djece putem surogatstva, otprilike pola za inozemne naručitelje, osobito nakon što su Indija, Tajland i Nepal 2018. zabranili prekogranično surogatstvo, navodi se u multidisciplinarnom radu naših četiriju stručnjakinja na tu temu, objavljenom 2024. u Europskom časopisu za bioetiku.
