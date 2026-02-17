Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Za najbolji interes djeteta bitan je štambilj, a ne i je li kupljeno ili mu se ne zna majka

Midwife centre
Julian Stratenschulte/DPA
17.02.2026. u 08:27

U Ukrajini po cijenama prije rata trebalo je izdvojiti od 45.000 do 60.000 eura, a od čega surogat majke zarađuju od 13 do 18 tisuća eura po djetetu, te se u Ukrajini godišnje rađa od 2000 do 4000 djece putem surogatstva, otprilike pola za inozemne naručitelje

Bez obzira jesu li politički inficirane s lijeva ili s desna, ili su u centru, naročito od osviještenih žena po pitanju prava žena i djece, očekivalo bi se da su barem one suglasne u bitnim stajalištima o surogat majčinstvu. Osobito komercijalnom, temeljenom na ugovoru između bogatih kupaca koji za pozamašni novčani iznos unajmljuju maternicu socioekonomski ugrožene žene (ako ne i prisiljene od muškarca o kojem je materijalno ovisna) kako bi prošla proces povezan i s mogućim zdravstvenim rizicima, iznijela trudnoću i isporučila dijete.

U Ukrajini po cijenama prije rata trebalo je izdvojiti od 45.000 do 60.000 eura, a od čega surogat majke zarađuju od 13 do 18 tisuća eura po djetetu, te se u Ukrajini godišnje rađa od 2000 do 4000 djece putem surogatstva, otprilike pola za inozemne naručitelje, osobito nakon što su Indija, Tajland i Nepal 2018. zabranili prekogranično surogatstvo, navodi se u multidisciplinarnom radu naših četiriju stručnjakinja na tu temu, objavljenom 2024. u Europskom časopisu za bioetiku.

Ključne riječi
surogat majka Ukrajina zakon trgovina djecom surogatstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!