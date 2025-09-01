Građani vidjeli letjelicu kako kruži iznad Zagreba: Ovako izgleda njezina ruta

Pojedini građani primijetili su da iznad Zagreba leti Bayraktar, besposadni zrakoplovni sustav. Prema podacima koje su objavili na društvenim mrežama s platforme FlightRadar24, Bayraktar je u zraku već nešto više od 2 sata. Prema istom izvoru, krenuo je s Plesa, uputio se prema Zagrebu te potom kružio nad više naselja. Iz Ministarstva obrane (MORH) ranije su najavili kako će se sutra održati predstavljanje ove moćne letjelice, no nije navedeno da se ona i danas testira.

Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid prisustvovat će sutra u 12 sati predstavljanju besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2, u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu, naveo je MORH.

Kako smo ranije pisali, u vojarni “Pukovnik Marko Živković” u Velikoj Gorici započelo je 11. kolovoza testiranje besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar TB2, novih sredstava Oružanih snaga RH i njihove kompletne opreme. Testiranje se provodilo na svih šest Bayraktara TB2, a prvi besposadni zrakoplovni sustav koji je u Hrvatsku stigao krajem srpnja već je predstavljen hrvatskoj javnosti na nedavnom svečanom vojnom mimohodu.

U Ministarstvu obrane Republike Hrvatske 21. studenog 2024. godine, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić potpisao je Ugovor o nabavi besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2. Ističući važnost brze prilagodbe obrambenih sustava postojećoj sigurnosnoj situaciji, Anušić je tada rekao kako će novi besposadni zrakoplovni sustav dodatno ojačati sposobnosti Hrvatske vojske.

“Bayraktar se osim za borbeno djelovanje, koristi i za izviđanje kao i prikupljanje podataka. Vrijednost ugovora je 67 milijuna eura bez PDV-a, ali pritom želim naglasiti kako je riječ o oružju koje je prijeko potrebno ne samo vojsci u borbenim djelovanjima, nego je riječ o sustavu koji može nadzirati i naše granice, a može ga koristiti primjerice i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova kao i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine”, rekao je ministar. Pritom, istaknuo je kako će Bayraktari dodatno unaprijediti djelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske i kako je riječ o jednom od najboljih sustava besposadnih letjelica u svijetu.

“Bitno je naglasiti kako se ovaj sustav koristi u 37 zemalja svijeta te kako je riječ o jednom od najboljih sustava besposadnih letjelica. Kad govorimo o potpisanom ugovoru, govorimo o cijelom paketu koji se tiče kompletnog sustava besposadnih letjelica i obuke naših pripadnika Hrvatske vojske koji će s tom letjelicom i raditi”, poručio je ministar.

Iz MORH-a su ranije istakli kako besposadni zrakoplovni sustav ima korisnu i učinkovitu primjenu u, primjerice, nadzoru granice te požara, odnosno njime se mogu koristiti i druga državna tijela. Predmetna konfiguracija bazirana je na šest letjelica opremljenih elektrooptičkim kamerama za izviđanje, uključujući inicijalni komplet naoružanja, u stacionarnoj i mobilnoj inačici.

Paket obuhvaća, napomenuo je MORH, još i centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova uključujući svu potrebnu opremu i alat za održavanje na korisničkoj razini, jamstvo od dvije godine, boravak tehničkih stručnjaka tvrtke Baykar u Hrvatskoj dvije godine, obuku u obučnom centru tvrtke Baykar u Turskoj te transport cjelokupnog paketa u Hrvatsku.

Bespilotne letjelice Bayraktar TB-2 pomogle su Ukrajincima u borbi protiv ruskih snaga, a sudjelovale su u najmanje četiri različita sukoba – Ukrajini, Siriji, Libiji i u sukobu Azerbajdžana s Armenijom. TB-2 može ostati u zraku 24 sata, njime upravlja daljinski pilot s udaljenosti od gotovo 460 kilometara, ako vremenski uvjeti dopuštaju. Kamere dugog dometa i sposobnost izbjegavanja radara čine ih vještima u izbjegavanju protuzračne obrane.