VIDEO Anušić u Haagu: 'Naši dronovi nisu s Temua – uskoro lete za Francusku vojsku!'

Šefovi država i vlada pristižu u Haag na povijesni summit NATO-a na kojemu se očekuje donošenje važne odluke – povećanje cilja izdvajanja za obranu na čak 5 posto BDP-a svake zemlje članice. Hrvatsku na ovom sastanku na vrhu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a u delegaciji su i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Večernji list razgovarao je s ministrom Anušićem u ekskluzivnom video-javljanju sa summita, gdje nam je ministar iznio stavove o tome koliko ozbiljno će Hrvatska pristupiti novim obvezama unutar Saveza, kakve nove ciljeve sposobnosti preuzimamo, te što se sve događa iza zatvorenih vrata oko obrambene suradnje i domaće industrije.

Ministar je, naime, otkrio da Hrvatska već sada ozbiljno razvija domaću proizvodnju borbenih dronova te da bi upravo u tom području mogla preuzeti vodeću ulogu unutar NATO-a: – U ovom trenutku imamo 15-ak tvrtki koje rade u obrambenoj industriji – HS Produkt, Šestan-Busch, Dok-Ing… To su tvrtke koje rade velike poslove za oružane snage, ne samo naše, nego i za izvoz. Kad govorimo o dodatnoj proizvodnji i jačanju kapaciteta, tražimo partnere, i to one s kojima već imamo velike ugovore. Pregovaramo s Nijemcima o sekundarnim investicijama njihovih tvrtki od kojih nabavljamo tenkove. Razgovarat ćemo i s partnerima od kojih budemo kupovali korvete – rekao je Anušić.

Posebno je naglasio domaću proizvodnju tzv. FPV borbenih dronova: – Možemo preuzeti proizvodnju malih FPV dronova. To su borbeni dronovi koje Hrvatska proizvodi potpuno samostalno, bez ijednog dijela koji dolazi iz Kine. Referiram se na neke medijske naslove koji te projekte omalovažavaju, kao da ih naručujemo preko Temua. Nijedan dio tih dronova nije iz Kine. To su dronovi koji će vrlo brzo biti u francuskim oružanim snagama, već rade s turskim snagama i hrvatskom vojskom. Proizvodimo ih 200 tisuća godišnje, a možemo vrlo brzo doći do 500 tisuća, pa i do nekoliko milijuna ako preuzmemo vodeću ulogu unutar NATO-a – poručio je Anušić.

Više detalja o ciljevima koje Hrvatska preuzima na summitu, ali i o mogućim novim ulaganjima u našu obrambenu industriju, pogledajte u cijelom razgovoru.