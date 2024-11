VIDEO 'Ako smo dosad razgovarali diplomatski, sad trebamo s Trumpom pričati o biznisu'

Osim s hrvatskim zastupnicima, u Europskom parlamentu smo jutro nakon američkih predsjedničkih izbora o velikoj pobjedi Donalda Trumpa razgovarali i s dvije strane zastupnice. Jedna je Susanna Ceccardi, talijanska europarlamentarka iz stranke Liga, članica kluba zastupnika koji se naziva Patrioti za Europu.

Druga je Eva Maydell, bugarska europarlamentarka iz redova Europske pučke stranke, članica delegacije za odnose sa SAD-om. Gospođa Ceccardi razgovarala je s novinarom Večernjeg lista odjevena u majicu Trumpove kampanje i crvenu kapu u MAGA-stilu na kojoj piše Save America. Pogledajte video snimke oba intervjua, a u nastavku pročitajte transkript.

Prvi intervju: Eva Maydell, bugarska europarlamentarka (EPP), članica delegacije za odnose sa SAD-om

Što Europska unija može očekivati nakon Trumpove pobjede?

Pripremali smo se, neovisno o ishodu, jer vjerujemo da se geopolitička situacija dramatično promijenila, posebno od rata u Ukrajini. Europa se pripremala da preuzme veću odgovornost u vojnoj, ekonomskoj politici, ali ne samo u tome. Trenutni rezultat američkih izbora pokazuje da su američki građani odgovorili na pitanje nesigurnosti koju osjećaju, kako fizičke, tako i ekonomske nesigurnosti. Zbog toga se dogodila Trumpova pobjeda na izborima. Za Europu je to poziv na buđenje. Možemo to vidjeti kao dodatnu šansu da povećamo našu vojnu sposobnost, da budemo spremniji stajati samostalno, bez oslanjanja na partnera. Pitanje pred nama je kako ćemo nastaviti s očuvanjem naših strateških odnosa sa SAD-om čak i s nesklonijom administracijom. Tu je uloga Europskog parlamenta važna jer može nastaviti te odnose, graditi mostove, i jačati našu suradnju.

Kako to učiniti s administracijom Donalda Trumpa?

Već smo to radili u prošlosti. Ovaj put smo trrezniji. Pripremali smo se. Trebamo se pripremiti za raspravu za stolom s američkom administracijom u kojoj ćemo imati Excel tablicu u rukama. To je drukčija vrsta odnosa. Ako su političari navikli razgovarati diplomatski, sad trebamo biti spremni razgovarati o biznisu.

Kažete da se Europa pripremala, ali i Trump se pripremao da nema savjetnike koji će ga odgovarati od njegovih euroskeptičnih, natoskeptičnih ideja. Prepremao se da njegov drugi mandat bude više u skladu s njegovim “divljim” idejama, nego s institucionalnom memorijom i politikom SAD-a ranije. On se također prepremao, recimo to tako, da uništi Europsku uniju. A on je puno moćniji od Europskog parlamenta. Može napraviti puno više štete nego što Europski parlament može sačuvati.

Mislim da Donald Trump ima puno interesa. Ne mislim da je Europa na vrhuncu njegovih prioriteta u razmišljanju. Mislim da Europa može biti viđena kao partner za Trumpa ako ćemo imati izbalansiraniju excel tablicu za njega.

Susanna Ceccardi, talijanska europarlamentarka (Liga/Patrioti)

Hvala što ste nam se pridružili. Vidim da ste Trumpova podržavateljica. Što očekujete da će ova velika Trumpova pobjeda promijeniti u Europi, Italiji, Hrvatskoj, Balkanu?

Bila sam u Americi na CPAC-u, konvencijama Republikanaca, u Miamiju, New Yorku, puno puta. I ondje sam upoznala mnoge Trumpove glasače. Ovakav rezultat je bio jasan od početak. Jer protekle 4 godine Bidenove administracije nisu uvjerile američke birače, ali ni Europljane. Protekle 4 godine vanjska politika SAD-a je doživjela neuspjeh. U Afganistanu, u Ukrajini, na Bliskom istoku. To je bio poraz, američki ali i zapadni poraz. Nadamo se da će Trumpova administracija imati bolju vanjsku politiku. Snažno vjerujem da mi Europljani, Europska unija i Europski parlament, trebamo više surađivati sa SAD-om i Trumpovom administracijom.

Trump je najavljivao da će vrlo brzo sklopiti mirovni dogovor u Ukrajini. Mislite li da će ispuniti to obećanje? I kako?

Snažno vjerujem da će Trump raditi bolje nego što se radilo protekle 4 godine. Bit će bolji. Može biti bolji.

Jesu li američki Talijani većinom glasali za Trumpa ili za Harris?

Susrela sam se s talijanskom zajednicom u New Yorku, posebno na Long Islandu, i većina njih je glasala za Trumpa. Znate da je Rudy Giuliani, najuspješniji gradonačelnik New Yorka, porijeklom Talijan. I njega sam susrela, a on je za Trumpa.