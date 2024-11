Deset stvari koje su obilježile mandat predsjednika na odlasku

Američki predsjednik Joe Biden (81) odlazi u mirovinu za manje od tri mjeseca. Iako se nadao da će se natjecati za drugi mandat, zbog lošeg rejtinga koji je u javnosti imao ponajprije zbog osjećaja Amerikanaca da je prestar za tu funkciju, sveo se među američke predsjednike koji su odradili samo četiri godine na vlasti. U Bijelu je kuću došao u pandemijsko vrijeme, nadgledao je kaotično povlačenje vojske iz Afganistana, svjedočio povećanju inflacije i povratku trumpizma, pomagao Ukrajini i i Izraelu, a mnogi će ga primarno pamtiti po padu kognitivnih sposobnosti što je pokazivao potkraj mandata.

1. Pomagao obrani Ukrajine

U možda i najvažnijem političkom događaju za Hrvatsku, američki predsjednik pokazao se kao predani i iskreni prijatelj Ukrajine i protivnik Vladimira Putina. SAD je dosljedno pomagao ukrajinskoj vojsci da se brani od nadmoćne ruske sile, no Moskva vjeruje da je to pridonijelo eskalaciji. Tijekom njegova mandata upotreba pojma "treći svjetski rat" postala je zabrinjavajuće učestala, no na nju primarno utječe ekspanzivna politika Rusije.

2. Povlačenje iz Afganistana

U ljeto 2021. Biden je odlučio do kraja dovesti povlačenje američke vojske iz Afganistana, odnosno rata u koji je SAD ušao još 2001. godine, nakon terorističkog napada na Ameriku. U kampanji je obećavao da će trupe dovesti kući, no američke su službe podcijenile to koliko će brzo talibani biti u stanju ponovno zauzeti cijelu zemlju. Na kraju su se Amerikanci povukli u vrlo kaotičnim uvjetima, a talibani su istodobno nadirali diljem zemlje te su u samo nekoliko dana zbacili proameričku vladu i jednostavno pokupili vrlo mnogo američkog naoružanja. Bidenov je rejting doživio udarac, no on se branio da samo provodi sporazum o povlačenju koji je s talibanima prethodno sklopila Trumpova vlada.

3. Visoka inflacija

Prvu godinu Bidenova mandata, uz kaos u Afganistanu, obilježio je rast cijena koji je potaknula visoka državna potrošnja tijekom pandemije. Osjećaj Amerikanaca da su demokrati, s Bidenom na čelu, upropastili dobru gospodarsku sliku SAD-a svojim politikama ondje je nekako ostao prisutan do danas, što je mnoge neopredijeljene birače vratilo republikancima. U prvih 45 mjeseci Bidenova mandata cijene su ukupno rasle 20%, a u istom razdoblju tijekom Trumpa tek 7%.

4. Ojačao NATO i savezništva

Jedan od najvećih uspjeha kojim bi se Biden mogao pohvaliti bilo je učvršćivanje pozicije NATO-a i osjećaja saveznika da im Amerika ponovno drži leđa. Švedska i Finska prekinule su svoju vječnu politiku neutralnosti i odlučile su, suočene s ruskom prijetnjom, ući u Sjevernoatlantski savez. Istodobno je Biden inzistirao na poruci "Amerika se vratila", čime je američkim saveznicima davao do znanja da je ponovno uz njih, za razliku od prethodne Trumpove vlasti.

5. Umjereniji od Trumpa

Iako je Amerika i dalje polarizirana nacija, u kojoj je prisutno zaista puno oružja, kriminala i društvenih devijacija, a konzervativni mediji često su kritizirali Bidenovu retoriku o Trumpovim biračima, čini se da je danas stanje u naciji ipak nešto mirnije nego primjerice 2020. godine. Na kraju Trumpova mandata Amerika je svjedočila prosvjedima protiv rasizma, koji su povremeno prerastali u nerede, a onda i velikim izgredima Trumpovih pristalica koji su pokušali spriječiti miran prijenos vlasti. Mnogi su vjerovali da je Trumpova retorika, često bezobzirna prema svojim političkim protivnicima, bila odgovorna za te tenzije, te da ih je Biden barem djelomično uspio sniziti.

6. Povratak trumpizma

Biden je sebe 2020. isticao kao "jedinog političara koji može pobijediti Trumpa", što se na kraju pokazalo točnim, ali je zatim upravo u njegovu mandatu Trump ponovno ojačao. Bude li Trump na kraju pobijedio na izborima, povijest bi mogla Bidena pamtiti tek kao intermezzo između dva mandata Donalda Trumpa.

7. Debata i kognitivni pad

Bidenova debata protiv Trumpa, u lipnju ove godine, mogla bi ostati zapamćena kao najvažnija predsjednička debata u povijesti. Ona je pokazala koliko je Biden zaista star i koliko teško verbalizira svoje misli. Trumpov udarac: "Ne znam što je rekao, a mislim da ne zna ni on", ostat će zapamćen, a mnogi će Bidena na kraju pamtiti samo kao predsjednika koji je u Bijeloj kući pokazivao znakove starosti.

8. Migrantska kriza u SAD-u

Ogromno povećanje broja ilegalnih migranata koji su za Bidenova mandata prešli južnu granicu možda je i najjači politički alat Trumpove kampanje. Biden je stekao imidž političara koji je unazadio nacionalnu sigurnost, no istodobno su Trumpovi protivnici isticali da su njegove politike bile previše okrutne prema migrantima.

9. Izveo zemlju iz pandemije

Pandemija COVID-19 zanimljiv je fenomen, u ovoj kampanji gotovo se uopće nije spominjala, vjerojatno zato što su politički konzultanti procijenili da je se Amerikanci nerado sjećaju i ne žele čuti za nju. No Biden se može pohvaliti time da je zemlju izveo iz pandemije.

10. Predugo uz Izrael?

Biden je čvrsto stao iza Izraela nakon što ga je Hamas napao 2023. godine. Međutim ljevica mu je zamjerila zbog toga što je previše blisko surađivao s Benjaminom Netanyahuom koji je poveo osvetnički pohod na Pojas Gaze, a pritom su mu na desnici spočitavali da je previše nelojalan Izraelu. Bila je to pozicija u kojoj je Biden, što god učinio, mogao imati samo političku štetu.

