Velikogorički volonteri imaju jednu želju, da Scotch i Nougat pronađu dom

Svaki od pasa u velikogoričkom Skloništu za napuštene životinje ima svoju priču, a svima im je zajedničko da su ostavljeni. I za svakog se zna gdje je pronađen, kad je stigao, što voli i što mu nije drago.

Koliko dugo je Scotch u skloništu nije više lako ni brojati. Prolaze dani, a on i dalje pogledom prati sve koji odlaze, sve koji dolaze. Samo on ostaje tu, iza rešetaka. Volonteri koji ga poznaju kažu da je umiljat i nježan, a najviše od svega voli društvo ljudi. U šetnji ga ne zanimaju ni drugi psi, iako ih baš ne voli. A nije bio takav kad je stigao, bilo mu je drago i društvo pasa, igrao se s njima. No boravak u boksu donio je promjenu. I zato za Skočka, kako ga od milja zovu, traže obitelj u kojoj će biti jedini kućni ljubimac.

I Nougat već dugo živi u Skloništu. I njemu svaki novi dan donosi samo tugu s kojom se sve teže nosi. Pokazuje to najviše kad se nakon šetnje vraća u boks. Zastajkuje, tužno cvili i pogledom moli da ga ne ostavljaju. Volonteri kažu da je smiren i poslušan, s kujicama se jako dobro slaže, a muško društvo ipak voli sam odabrati.

Dom za Skočka i Nougata božićna je želja volontera velikogoričke udruge Sigurna kućica. Za dodatne informacije o psima možete se javiti na 099/21-21-749.