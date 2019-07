Pas nije zanemaren ni zlostavljan, kažu komunalni redar i veterinarski inspektor

Pristup zdjelicama dovoljan dokaz brige o psu?

Iz pomalo nejasnog odgovora komunalnog redara može se zaključiti da pas nije cijepljen i čipiran, a vlasniku je naloženo da to obavi pa će inspektor naknadno provjeriti je li to i napravio. Ako je tako, zašto vlasniku nije odmah naplaćena kazna jer psa nije cijepio i čipirao, čime je prekršio zakone. Ili možda komunalni redar želi reći da ne znaju je li pas cijepljen i čipiran, nisu to ni provjeravali, pa će inspektor to naknadno provjeravati u bazi podataka. Iz fotografije koju su nam poslali vidljivo je kako je pas lancem zavezan na terasi koja ima nisku ogradu. Boji se vlasnik da pas ogradu ne preskoči, iako ga lanac u tome zapravo i ne može sproječiti. Preskoči li je, naći će se na cesti, sigurnost prolaznika i ovako može biti ugrožena. Dvije plastične posudice, stara zdjela i razgaženi izmet psa i ne potvrđuju baš zaključak kako pas nije zanemaren. Po svemu sudeći, osim njega na toj terasi nitko ne boravi.