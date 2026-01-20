Ovo će biti nova plaća Borisa Vujčića. Svi o njoj možemo samo sanjati

Ministri financija država članica euro zone izabrali su Borisa Vujčića za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ECB). Vujčić je izabran među šest kandidata, a u finalu je skupio više glasova od Ollija Rehna. Izbor Vujčića komentirao je i Politico čija je autorica Johanna Treeck napisala da se radi o velikom iznenađenju. - Guvernera Hrvatske narodne banke izabrali su Ministri financija eurozone, prkoseći tako svim očekivanjima i pozivima Europskog parlamenta da se izabere netko drugi. Vujčić je tako prestigao svog finskog kolegu Ollija Rehna, koji je bio favorit za pobjedu, u trećem i posljednjem krugu glasanja, nakon što su eliminirali druge teške suparnike — Portugalca Mária Centena i Latvijca Mārtiņsa Kazākse — koji su bili preferirani izbor Parlamenta za tu poziciju - stoji u tekstu.

Ako ne bude nikakvih iznenađenja u posljednji tren, čelnici EU-a formalno će predložiti Vujčića da naslijedi aktualnog potpredsjednika Luisa de Guindosa kada Španjolcu isteče osmogodišnji mandat 31. svibnja.

Koliko zarađuju vodeći ljudi ECB-a

Christine Lagarde, predsjednica Europske središnje banke (ECB), prošle je godine primila ukupno 726.000 eura plaće što je oko 56 posto više od 'osnovne' plaće koju je ESB objavio u svojem godišnjem izvješću, objavio je početkom godine Financial Times. U tekstu se navodi kako 'osnovna' plaća iznosi 466 tisuća eura.

Prema godišnjem dokumentu za 2024. godinu, potpredsjednik Luis de Guindos za tu je godinu primio 399,528 tisuća eura plaće, a godinu ranije primio je nešto manje 381,444 tisuće eura. Na njegovo mjesto dolazi Vujčić.

-Članovi Izvršnog odbora i članovi Nadzornog odbora zaposleni u ESB-u primaju osnovnu plaću i naknadu za boravak. U slučaju predsjednika, umjesto naknade za boravak osigurava se smještaj. Članovi Izvršnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora također primaju naknadu za reprezentaciju. U skladu s Uvjetima rada za osoblje Europske središnje banke, članovi oba odbora mogu imati pravo na naknadu za kućanstvo, dječju naknadu, naknadu za obrazovanje i druge naknade, ovisno o njihovim individualnim okolnostima. Plaće podliježu porezu u korist EU-a, kao i odbitcima u pogledu doprinosa za mirovinsko, zdravstveno osiguranje, osiguranje dugotrajne skrbi i osiguranje od nezgode. Naknade su neoporezive i ne uračunavaju se u mirovinu - navodi se u izvješću.