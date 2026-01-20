Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POČINJE OD LIPNJA

Ovo će biti nova plaća Borisa Vujčića. Svi o njoj možemo samo sanjati

Zagreb: Boris Vujčić o godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/4
Autor
Robert Jurišić
20.01.2026.
u 14:34

Christine Lagarde, predsjednica Europske središnje banke (ECB), prošle je godine primila ukupno 726.000 eura plaće što je oko 56 posto više od 'osnovne' plaće koju je ESB objavio u svojem godišnjem izvješću

Ministri financija država članica euro zone izabrali su Borisa Vujčića za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ECB). Vujčić je izabran među šest kandidata, a u finalu je skupio više glasova od Ollija Rehna. Izbor Vujčića komentirao je i Politico čija je autorica Johanna Treeck napisala da se radi o velikom iznenađenju. - Guvernera Hrvatske narodne banke izabrali su Ministri financija eurozone, prkoseći tako svim očekivanjima i pozivima Europskog parlamenta da se izabere netko drugi. Vujčić je tako prestigao svog finskog kolegu Ollija Rehna, koji je bio favorit za pobjedu, u trećem i posljednjem krugu glasanja, nakon što su eliminirali druge teške suparnike — Portugalca Mária Centena i Latvijca Mārtiņsa Kazākse — koji su bili preferirani izbor Parlamenta za tu poziciju - stoji u tekstu.

Ako ne bude nikakvih iznenađenja u posljednji tren, čelnici EU-a formalno će predložiti Vujčića da naslijedi aktualnog potpredsjednika Luisa de Guindosa kada Španjolcu isteče osmogodišnji mandat 31. svibnja.

Koliko zarađuju vodeći ljudi ECB-a

Christine Lagarde, predsjednica Europske središnje banke (ECB), prošle je godine primila ukupno 726.000 eura plaće što je oko 56 posto više od 'osnovne' plaće koju je ESB objavio u svojem godišnjem izvješću, objavio je početkom godine Financial Times. U tekstu se navodi kako 'osnovna' plaća iznosi 466 tisuća eura.

Prema godišnjem dokumentu za 2024. godinu, potpredsjednik Luis de Guindos za tu je godinu primio 399,528 tisuća eura plaće, a godinu ranije primio je nešto manje 381,444 tisuće eura. Na njegovo mjesto dolazi Vujčić.

-Članovi Izvršnog odbora i članovi Nadzornog odbora zaposleni u ESB-u primaju osnovnu plaću i naknadu za boravak. U slučaju predsjednika, umjesto naknade za boravak osigurava se smještaj. Članovi Izvršnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora također primaju naknadu za reprezentaciju. U skladu s Uvjetima rada za osoblje Europske središnje banke, članovi oba odbora mogu imati pravo na naknadu za kućanstvo, dječju naknadu, naknadu za obrazovanje i druge naknade, ovisno o njihovim individualnim okolnostima. Plaće podliježu porezu u korist EU-a, kao i odbitcima u pogledu doprinosa za mirovinsko, zdravstveno osiguranje, osiguranje dugotrajne skrbi i osiguranje od nezgode. Naknade su neoporezive i ne uračunavaju se u mirovinu - navodi se u izvješću.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović objavila novu fotografiju: Evo gdje je sada bivša predsjednica
Zagreb: Boris Vujčić o godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke
1/17
Ključne riječi
Boris Vujčić ECB

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar neugodan
neugodan
14:56 20.01.2026.

neka ima ali da bar narod ima nesto od njega ali ne, lopina i veleizdajnik.

PL
plavakamenica
14:52 20.01.2026.

Čovjek koji je prežmirio veliku pljačku hrv.građana u švicarskim francima DOBIO JE NAGRADU....PROMAKNUĆE LICEMJERNOI KAJ NE

LE
Levanto
14:43 20.01.2026.

Koliko će zaraðivati, i t d. i t d. Pa jesmo tukci. Pa političari nisu radi mene i tebe, radnike i neradnike, birokrate, poloprivrednike , ribare i seljake nagovarali za EU, radi nas, nego radi sebe. Svi oni bi dali i prodali svoje hrvatstvo za bruxellske plaće. Tako i Vujčić ! Da mu reču potreban si hrvatskoj, mislite da bi osta.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!