Boris Vujčić dobio potporu Eurogrupe za dužnost u ECB-u

Na sastanku Eurogrupe koji upravo traje u Bruxellesu ministri financija država članica euro zone izabrali su Borisa Vujčića među šest kandidata u utrci za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ECB). Četvorica su otpala večeras tijekom sastanka, a Vujčić je u finalu skupio više glasova od Finca Ollija Rehna.

Za odluku je bila potrebna kvalificirana većina država članica euro zone, što znači najmanje 16 od 21 države, ali uz uvjet da tih najmanje 16 pokriva barem 65 posto ukupnog stanovništva euro zone. Nakon večerašnje odluke Eurogrupe, tijela u Vijeću EU u kojem sjede ministri financija euro zone, prijedlog ide na konzultacije u ECB i u Europski parlament, a potom konačnu odluku treba donijeti Europsko vijeće, tijelo na razini šefova država i vlada. To znači da procedura izbora još nije završena, ali večeras je između 6 nominiranih kandidata odabran jedan.

Natjecali su se ovih šestero: Eesti Pank iz Estonije, Olli Rehn iz Finske, Boris Vujčić iz Hrvatske, Martins Kazaks iz Latvije, Rimantas Šadžius iz Litve i Mario Centeno iz Porugala. Svi osim Litvanca i Portugalca su trenutno na dužnosti guvernera središnjih banaka u svojim državama. Mandat trenutnog potpredsjednika ECB-a, Španjolca Luisa de Guindosa, završava krajem svibnja ove godine.

Prema neslužbenim informacijama Večernjeg lista, od 6 kandidata večeras su, uoči glasanja, najprije otpala dvojica iz Litve i Estonije, a potom su otpada još dvojica, iz Latvije i Portugala. Tada su u “finalu” ostali Rehn i Vujčić, obojica poznata hrvatskoj javnosti. Olli Rehn je bio europski povjerenik za proširenje u doba kad je Hrvatska završavala pristupne pregovore o članstvu u Europskoj uniji.