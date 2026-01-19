Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Nastavak drame: Rukometaši ne smiju izgubiti, prednost nam se istopila u dvije minute
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Sastanak Eurogrupe

Boris Vujčić dobio potporu Eurogrupe za dužnost u ECB-u

storyeditor/2025-02-05/vujcic.jpg
Autor
Tomislav Krasnec
19.01.2026.
u 18:23

Među šest službenih kandidata za novog potpredsjednika Europske središnje banke ministri financija euro zone večeras u Bruxellesu biraju jednog kojeg predlažu Europskom parlamentu za tu dužnost u ECB-u

Na sastanku Eurogrupe koji upravo traje u Bruxellesu ministri financija država članica euro zone izabrali su Borisa Vujčića među šest kandidata u utrci za mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ECB). Četvorica su otpala večeras tijekom sastanka, a Vujčić je u finalu skupio više glasova od Finca Ollija Rehna.

Za odluku je bila potrebna kvalificirana većina država članica euro zone, što znači najmanje 16 od 21 države, ali uz uvjet da tih najmanje 16 pokriva barem 65 posto ukupnog stanovništva euro zone. Nakon večerašnje odluke Eurogrupe, tijela u Vijeću EU u kojem sjede ministri financija euro zone, prijedlog ide na konzultacije u ECB i u Europski parlament, a potom konačnu odluku treba donijeti Europsko vijeće, tijelo na razini šefova država i vlada. To znači da procedura izbora još nije završena, ali večeras je između 6 nominiranih kandidata odabran jedan. 

Natjecali su se ovih šestero: Eesti Pank iz Estonije, Olli Rehn iz Finske, Boris Vujčić iz Hrvatske, Martins Kazaks iz Latvije, Rimantas Šadžius iz Litve i Mario Centeno iz Porugala. Svi osim Litvanca i Portugalca su trenutno na dužnosti guvernera središnjih banaka u svojim državama. Mandat trenutnog potpredsjednika ECB-a, Španjolca Luisa de Guindosa, završava krajem svibnja ove godine. 

Prema neslužbenim informacijama Večernjeg lista, od 6 kandidata večeras su, uoči glasanja, najprije otpala dvojica iz Litve i Estonije, a potom su otpada još dvojica, iz Latvije i Portugala. Tada su u “finalu” ostali Rehn i Vujčić, obojica poznata hrvatskoj javnosti. Olli Rehn je bio europski povjerenik za proširenje u doba kad je Hrvatska završavala pristupne pregovore o članstvu u Europskoj uniji.

Ključne riječi
eurogrupa ECB Olli Rehn Boris Vujčić

Komentara 2

Pogledaj Sve
SS
simpatican.simpa
18:39 19.01.2026.

Ako prođe Vujčić u finalu znači da smo morali JAKOOO PUNO DATI, dio smo dali kad smo ušli u eurozonu.

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
18:59 19.01.2026.

Sad bi mogao vratiti svoje staro obiteljsko prezime Wolfstein.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!