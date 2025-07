Veličanstvena zahvala ratnicima koji su obranili Hrvatsku i smotra sile koja ne prijeti nikome

Veličanstvenim prizorom donošenja 25 metara duge hrvatske zastave kakva se od 5. kolovoza 1995. vijori na kninskoj tvrđavi, počeo je danas u 17 sati svečanost kojom je Hrvatska obilježava 30. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja u kojoj su poginula 243 hrvatska branitelja, 1430 ih je ranjeno, a dvojica se vode kao nestali.

U spomen na pobjedu u Oluji zastavu je nosio postroj pripadnika gardijskih brigada, specijalne i temeljne policije te pričuvnih postrojbi, članova obitelji poginulih i nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida i zatočenika srpskih koncentracijskih logora, koji je predvodio umirovljeni brigadni general Zdravko Andabak. Posebno je dirljiv bio trenutak kada su mladim naraštajima kadeta tu zastavu simbolično predali. – Neka mimohod krene! – odobrio je početak mimohoda vrhovni zapovjednik Zoran Milanović nakon što mu je načelnik Glavnog stožera OSRH-a general-pukovnik Tihomir Kundid predao prijavak.

Mimoplov i Rafalei

U trećem i dosad najvećem mimohodu u povijesti Hrvatske sudjelovali su vojnici svih rodova, policija, vatrogasci, pripadnici ratnih postrojbi i prvi put predstavnici vojski stranih zemalja saveznica, Albanije, Litve, Mađarske, Luksemburga, Poljske, Portugala, Velike Britanije i Sjeverne Irske te Nacionalne garde Minnesote iz SAD-a. U postroju dugom gotovo dva kilometra sudjelovalo je više od 3600 pripadnika svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Postroj zastava ratnih jedinica Hrvatske vojske i MUP-a simbolizirao je postrojbe koje su tijekom Domovinskog rata branile i osigurale suverenitet Hrvatske. Ukupno je u postroju bilo 186 pripadnika Oružanih snaga RH, koji su nosili 160 zastava ratnih postrojbi Oružanih snaga te 26 zastava ratnih postrojbi Specijalne policije MUP-a. Zapovjednik postroja je bojnik Mario Maslov, sudionik Domovinskog rata od 1. rujna 1991. godine.

Uz ostalo, održan je i mimoplov 13 ratnih brodova Hrvatske ratne mornarice "Pozdrav s Jadrana" u splitskom akvatoriju te prelet pedesetak letjelica hrvatskog ratnog zrakoplovstva, među kojima i devet od 12 Rafalea, helikopteri, kanaderi. Pokazana je i cestovna mehanizacije, od vozila MUP-a i vatrogasaca te drugih pripadnika sustava domovinske sigurnosti do tenkova, haubica, amfibija... Više od 500 borbenih i neborbenih vozila. Građane je posebno zanimao njemački tenk Leopard 2A6 i turski dron Bayraktar TB2. Tvrtka Orca iz Slavonije predstavila se s dronovima.

– Ovo će biti jedan lijep dan, lijepo druženje, manifestacija sloge i normalnosti. Slavimo svoje pobjede, ne mrzimo nikoga. Potpuno smo svjesni i želim da toga budu svjesni oni koji dolaze iza nas, da je ova pobjeda hrvatskih vojnika, hrvatskih ljudi, hrvatskog vodstva uz minimalnu pomoć iz inozemstva, što je čini još puno većom. Hrvatska je u potpunosti bila gospodar svoje sudbine, to je lekcija za sutra. Ne dao Bog da se nešto dogodi, imamo saveznike, ali na kraju svoj si na svome i ovisiš o sebi. Ponavljam to često, jedino je nama stvarno stalo do Hrvatske. Mi smo to shvatili 90-ih godina, drugi u Europi srećom to nisu morali proći – rekao je uoči mimohoda predsjednik Zoran Milanović. Premijer Andrej Plenković zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji i izvedbi mimohoda, a podsjetio je i na ulaganja u obrambeni sustav tijekom mandata njegove Vlade.

– Danas ćemo vidjeti nove sposobnosti hrvatske vojske i policije. Svi znaju da zadnjih skoro devet godina u našem mandatu ulažemo u hrvatsku vojsku, da smo prošli veliki proces tranzicije s istočne na zapadnu tehnologiju kako bismo bili kompatibilni sa sposobnostima vojski naših partnera i saveznika – rekao je Plenković. Proračun za obranu 2016. iznosio je 530 milijuna eura, a sada je veći od 1,5 milijardi eura. Plan je, dodao je, izdvajati za obranu do 2035. godine 3,5 posto BDP-a. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da Hrvatska mimohodom pokazuje sve što je postigla u posljednjih 30 godina, kao nacija i kao narod. Podsjetio je da je nakon Oluje uslijedio proces međunarodne afirmacije Hrvatske koja je danas članica Europske unije i NATO-a.

– Impresivno je koliko je Hrvatska napredovala. U prvoj fazi ratovalo se srcem, ljubavlju prema domovini, a tek onda je došlo nešto oružja. Oluja je bila briljantna operacija, a ako bi se uspoređivale vojne snage Hrvatske tada i sada, vidjeli bismo koliko je učinjeno – naglasio je.

Na mimohodu su bili i brojni umirovljeni časnici koji su s ponosom gledali na sudionike i vojnu opremu. – Osjećam radost i veselje. Hvala Bogu što je Hrvatska ponosna, naoružana i da nas ništa više ne može iznenaditi. Nemamo se čega bojati, nego mladosti pružiti šansu da razvija Hrvatsku i stvara bolju budućnost – rekao je Branko Borković poznat pod nadimkom Mladi jastreb, posljednji zapovjednik obrane Vukovara. – Rat je dolina smrti, u njoj se gine svaki dan. Najčešće mladi. I civili. I mnogi su prognani. Mi se molimo Bogu za mir – rekao je umirovljeni general Ante Gotovina, odgovarajući na pitanje koje mu je najsnažnije sjećanje na rat.

– Sjećamo se onih mladih ljudi koji su dali svoje živote. I svih ljudi koji su izgubili zdravlje i nose trajni biljeg. I oni će biti tu – dodao je. Admiral u mirovini Davor Domazet Lošo rekao je da je Domovinski rat bio najčistiji u povijesti ratovanja, poglavito u operaciji Oluja. S prvim mimohodom Oružanih snaga u svibnju 1995. pokazana je snaga Hrvatske vojske koja će osloboditi okupirana područja. - U operaciji Oluja spašavani su srpski životi od srpske zločinačke politike – kazao je Domazet Lošo. Umirovljeni general-pukovnik Marijan Mareković, savjetnik predsjednika, naglasio je da je svaki vojni mimohod događaj na kojem se pokazuje sila, moć i uređenost. - Veselim se kad vidim da je vojska organizirana i opremljena – kazao je.

– Hvala Bogu da nam žrtva nije bila uzaludna. Generacije političara koje brinu o državi, moraju staviti privatno sa strane i sve učiniti da hrvatski narod napreduje, da bude siguran, da mlade generacije tu imaju domovinu i ne moraju sreću tražiti po Irskoj i Njemačkoj. Cilj bi trebao biti da nas svake godine bude sve više – kazao je Večernjakovom reporteru umirovljeni general Željko Sačić i dodao kako su takvi događaji puni simbolike.

– To je nacionalna zahvalnost generaciji ratnika koji su obranili domovinu. Možda još nismo potpuno svjesni što se tu i kako događalo. Prije Franje Tuđmana bilo je stotine i tisuća vojskovođa, kraljeva i generala, proliveni su potoci hrvatske krvi, a nažalost nisu dostigli cilj koji smo mi uspjeli – kazao je Sačić. Na mimohod je stigao i umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs.

– Osjećam se dobro i ponosno, hvala Bogu da sam živ nakon 30 godina. Sretan sam što smo živi mi koji možemo govoriti istinu. Najveća priznanja idu onima koji su nas vodili, vrhovnom zapovjedniku predsjedniku Tuđmanu, ratnom ministru obrane Gojku Šušku i svima onima koji su poginuli i koji su ranjeni. Oni su dali najviše. I evo prenosimo na mlađe generacije neka nastave dalje. Mi smo svoje dali – rekao je Lj. Ćesić Rojs za Večernji list. Bivši predsjednik Hrvatskog Vladimir Šeks podsjetio je na latinsku izreku "Ako želiš mir, spremaj se za rat".

– Ova veličanstvena smotra hrvatskog zajedništva i hrvatske oružane sile nije uperena protiv nikoga, nego samo isključivo u funkciji zaštite hrvatskih nacionalnih interesa – rekao je i otkrio da se najviše veseli Rafaleima. Večernjakovi reporteri porazgovarali su i s gospođom Cvitom koja bi, kako je rekla, najrađe bi plakala od sreće. Ponijela je hrvatsku zastavu. Bila je i na posljednjem mimohodu na zagrebačkom Jarunu prije 15 godina, kada joj je suprug još bio živ.

"Prvi put vidim tako nešto"

– Tada sam se popela na vrh jednoga bora, tako da sam sve imala kao na dlanu, i bilo mi je prekrasno. Svaka čast onome tko je odredio da se ovaj dan ponovi u Zagrebu, gdje su mnogi nikli, mnogi poginuli, dali svoj život za nas da nam bude bolje. Hvala im. U boj, u boj za narod svoj... – kazala je razdragano. Slovenac Mihovil bio je na mimohodu 1995., a ovaj put je doveo i prijatelja Branka. – Veselim se jer prvi put u životu vidim tako nešto – kazao je Branko. Ministar obrane Tomo Medved poručio je da hrvatski narod ima razloga za ponos.

– Ono što vidimo danas ovdje je rezultat napora koji smo ulagali proteklih godina u nabavci najsuvremenije opreme i naoružanja u ovom nesigurnom svijetu. Moramo graditi našu vojsku i stvarati sposobnost da smo uvijek kadri obraniti se – rekao je Medved. Ministar obrane Ivan Anušić je uoči svečanog vojnog mimohoda s načelnikom GS OSRH-a general-pukovnikom Tihomirom Kundidom obišao hrvatske vojnike.

– Hvala svakome od njih na iznimnoj posvećenosti, trudu i profesionalnosti koje su uložili u pripreme kako bi ponosno pokazali sposobnost, vještinu i opremljenost pripadnika pobjedničke Hrvatske vojske – rekao je ministar Anušić koji najveću simboliku vidi u predaji kninske zastave iz ruku branitelja kadetima OSRH-a i MUP-a, čime se, kako je rekao, novim generacijama daje zalog za zajedničku budućnost.