Večera u luksuznom restoranu pretvorila se u noćnu moru: 'Imao sam groznicu od 39 stupnjeva...'

Društvo je u subotu navečer rezerviralo stol u luksuznom restoranu Coco & Carmen u Stockholmu, no taj se posjet uskoro pretvorio u noćnu moru. Kako je opisao muškarac koji je u restoranu bio sa svojim prijateljima, uzeli su degustacijski meni koji se sastojao od 14 jela i pet deserata. Idućeg dana, počeo se osjećati loše, a stanje se u ponedjeljak pogoršalo.

"Među ostalim, imao sam groznicu od 39 stupnjeva. Isto se dogodilo svima s kojima sam bio tamo. Ostali prijatelji također su bili tamo i jeli tijekom vikenda - svi su se razboljeli", kazao je muškarac, piše Aftonbladet.

Tri gosta toliko su se razboljela da su oboljela od listerioze sepse, potvrdio je liječnik. To je navelo restoran da pošalje pismo gostima koji su posjetili restoran od četvrtka do subote, odnosno od 25. do 27. rujna. U pismu je Coco & Carmen pozvao osobe sa simptomima listerioze da potraže hitnu pomoć.

"Uzeli su mi uzorke i zadržali me preko noći. Ovdje leže ljudi s infuzijama. Jedan od mojih prijatelja već je dobio pozitivan rezultat na test za listeriozu. Još čekam na odgovor", opisao je muškarac. Restoran Coco & Carmen trenutno je zatvoren. Objavio je poruku da sada surađuju s vlastima kako bi utvrdili izvor izbijanja listerioze.