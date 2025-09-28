Doktor otkriva 5 ključnih znakova raka debelog crijeva: 'Rano otkrivanje može vam spasiti život'

Liječnik Karan Rajan, poznat na internetu kao Dr. Raj, otkrio je pet simptoma raka debelog crijeva na koje treba posebno obratiti pažnju. Kaže da bi pravovremeno prepoznavanje ovih znakova moglo doslovno spasiti život. U videu objavljenom na TikToku naglasio je kako je rak crijeva u porastu, osobito kod mlađih ljudi, zbog čega je važno biti svjestan mogućih simptoma. Pet ključnih znakova upozorenja:

Trajna bol u trbuhu – bol koja ne prolazi i vraća se iz dana u dan. Nenamjerni gubitak težine – gubite kilograme iako niste promijenili prehranu ili način života. To može biti posljedica metaboličke aktivnosti stanica raka. Neobjašnjiv umor – krvarenje izazvano rakom crijeva može dovesti do smanjenja razine željeza u krvi, što uzrokuje iscrpljenost i letargiju. Rektalno krvarenje – pojava krvi u stolici uvijek zahtijeva pregled, čak i ako mislite da je riječ o hemoroidima. Promjene u crijevnim navikama – proljev, zatvor ili stolica koja izgleda drugačije nego inače i to traje dulje od nekoliko tjedana.

“Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, obavezno se obratite liječniku”, naglasio je dr. Raj i istaknuo da postoje jednostavni koraci koji pomažu u prevenciji raka crijeva: