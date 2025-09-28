Naši Portali
u porastu je kod mladih

Doktor otkriva 5 ključnih znakova raka debelog crijeva: 'Rano otkrivanje može vam spasiti život'

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
28.09.2025.
u 15:35

Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, posjetite svog liječnika opće prakse. Pravovremena dijagnoza može napraviti ogromnu razliku.

Liječnik Karan Rajan, poznat na internetu kao Dr. Raj, otkrio je pet simptoma raka debelog crijeva na koje treba posebno obratiti pažnju. Kaže da bi pravovremeno prepoznavanje ovih znakova moglo doslovno spasiti život. U videu objavljenom na TikToku naglasio je kako je rak crijeva u porastu, osobito kod mlađih ljudi, zbog čega je važno biti svjestan mogućih simptoma. Pet ključnih znakova upozorenja:

@dr.karanr AD| Warning signs of bowel cancer @Bupa UK ♬ original sound - Dr Karan Rajan
  1. Trajna bol u trbuhu – bol koja ne prolazi i vraća se iz dana u dan.
  2. Nenamjerni gubitak težine – gubite kilograme iako niste promijenili prehranu ili način života. To može biti posljedica metaboličke aktivnosti stanica raka.
  3. Neobjašnjiv umor – krvarenje izazvano rakom crijeva može dovesti do smanjenja razine željeza u krvi, što uzrokuje iscrpljenost i letargiju.
  4. Rektalno krvarenje – pojava krvi u stolici uvijek zahtijeva pregled, čak i ako mislite da je riječ o hemoroidima.
  5. Promjene u crijevnim navikama – proljev, zatvor ili stolica koja izgleda drugačije nego inače i to traje dulje od nekoliko tjedana.

“Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, obavezno se obratite liječniku”, naglasio je dr. Raj i istaknuo da postoje jednostavni koraci koji pomažu u prevenciji raka crijeva:

  • Jedite više vlakana – voće, povrće i cjelovite žitarice.
  • Prestanite pušiti i izbjegavajte e-cigarete.
  • Smanjite unos alkohola – prevelika konzumacija povezuje se s većim rizikom od više vrsta raka.
  • Redovito provjeravajte stolicu prije ispiranja – tako ćete najbolje uočiti što je za vas “normalno” i lakše primijetiti promjene.
