Sezona virusa je počela: Evo kako ojačati svoj imunitet prije nego što bude prekasno!

Za mnoge je listopad najljepši mjesec u godini – drveće poprima tople nijanse narančaste, crvene i žute, a zrak je svjež, ali još uvijek ugodan. No, uz sve jesenske čari dolazi i manje privlačna strana: sezona respiratornih virusa. Upravo zato liječnici ističu da je listopad ključno razdoblje za jačanje imunološkog sustava. “Iako bismo zdrave navike trebali prakticirati tijekom cijele godine, porast respiratornih infekcija u jesen i zimi povećava rizik od zaraze”, objašnjava dr. Sharon Nachman, specijalistica pedijatrijskih zaraznih bolesti, za Parade.

Kako temperature padaju, sve se više družimo u zatvorenim prostorima, kreće sezona putovanja i obiteljskih okupljanja, a djeca donose viruse iz škole. Sve to stvara idealne uvjete za širenje infekcija. “Naša tijela mogu biti iscrpljena zbog promjene godišnjih doba, pa je imunološkom sustavu potrebna dodatna podrška kako bismo smanjili rizik od prehlade, gripe ili nečeg ozbiljnijeg”, napominje dr. Raj Dasgupta.

Uz to, alergeni poput ambrozije i peludi dodatno opterećuju dišni sustav, a jednostavan kašalj ili kihanje u zatvorenom prostoru dovoljan je za prijenos virusa. Ovo je 7 savjeta za snažniji imunitet u listopadu:

Cijepite se: Cjepiva “treniraju” imunološki sustav. Stručnjaci preporučuju cjepivo protiv gripe i, za one koji ispunjavaju uvjete, ažurirano cjepivo protiv COVID-19. Starije osobe i djeca visokog rizika mogu imati koristi i od zaštite protiv respiratornog sincicijskog virusa (RSV).

Jedite raznovrsnu, cjelovitu hranu: Vitamini i minerali iz voća, povrća, cjelovitih žitarica i zdravih masti najbolja su podrška imunitetu. Mediteranska prehrana je izvrstan model.

Održavajte hidrataciju: Voda pomaže cirkulaciji, transportu hranjivih tvari i imunoloških stanica, ali i zdravlju dišnih puteva. Alkohol, s druge strane, slabi imunitet.

Spavajte dovoljno: Tijekom sna tijelo proizvodi hormone i citokine koji jačaju otpornost na infekcije. Isključite ekrane na vrijeme i osigurajte si kvalitetan odmor.

Smanjite stres: Dugotrajan stres povećava kortizol, koji slabi imunološki sustav. Pomažu tehnike poput meditacije, disanja ili kratkih dnevnih pauza.

Redovito se krećite: Umjerena tjelovježba (oko 150 minuta tjedno) dokazano jača otpornost organizma i smanjuje rizik od infekcija.

Odmorite kada ste bolesni: Ako se osjećate loše, ostanite kod kuće. Kratak odmor često znači brži oporavak, a sprječava i širenje virusa.

