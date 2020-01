Veće trošarine: Evo koliko će poskupjeti kutija cigareta, cijena e-tekućina ide u nebo

Saša Lončar, direktor i vlasnik HGSPOT grupacije: Uredbom se pojedina alternativna rješenja pušenju diskriminiraju

"Nedvojbeno je da će nove cijene trošarine na duhan i duhanske prerađevine izazvati negodovanje brojnih pušača, no kod korisnika e tekućina situacija je puno gora. Trošarina za grijani duhan ostala je ista, a ona na tržištu e-tekućina dovest će do skoka cijena proizvoda u rasponu od 50 do čak 100 posto. Prihvatljiv iznos bi bio 20 lipa umjesto 1kn po ml tekućine. Do sada nije bilo trošarina i normalno je da proizvod koji je po svim ispitivanjima do čak 95% manje štetan od duhanskih proizvoda bude dostupan po pristupačnijoj cijeni širem krugu ljudi", kaže Lončar. Osim toga, naglašava, "ovako visoke cijene utjecat će na poslovanje domaćih tvrtki koje su većinom male i u začetku poslovanja te se bave proizvodnjom i djeluju u području vapeing industrije, što je nova grana industrije te potencijal za nova zapošljavanja" .

Nadalje, „ovim poskupljenjem tržište vapea (pari lica ili e-cigareta) postaje vrlo skupa alternativa, dostupna samo probranom krugu ljudi. Ako kraj savjetovanja rezultira donošenjem nove uredbe, to bi moglo značiti kraj vapeinga kakvog poznajemo, kraj malih proizvođača vape proizvoda te kraj maloprodajnih vape prodavaonica“, napominje Lončar i dodaje kako će „dio korisnika prijeći na proizvode kućne radinosti i kupnje na crno što znači da se na njih neće ubirati porez, te da će veliki dio korisnika koristiti proizvode upitne kvalitete, bez kontrole i potrebnih certifikata“.

„Svjesni smo štetnosti pušenja, no diskriminacijom jednog alternativnog rješenja u odnosu na drugo neće se riješiti problem rasta broja pušača, već samo doprinijeti nekonkurentnosti na tržištu. Od posljedica pušenja u Hrvatskoj godišnje umre 14.000 ljudi, dok od posljedica vapeanja i korištenja e-tekućina nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj. Mislim da bi svi trebali bolje razmisliti o toj činjenici", kazao je Lončar.

Nakon javnog savjetovanja koje traje do 3. veljače, očekuje se da će nova uredba stupiti na snagu najkasnije u sljedećih mjesec dana. „Posljednja istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i podatak da od posljedica pušenja godišnje umre 7,2 milijuna ljudi dovoljan su motiv za alternativna rješenja", smatraju u Hgspot-u.