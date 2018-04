'Pozdravljam ratifikaciju. To je izvrsna vijest uoči mog posjeta sljedećeg tjedna'

Glavni tajnik Vijeća Europe Thornbjorn Jagland u petak je pozdravio rafitikaciju Istanbulske konvencije u Saboru i nazvao je "odličnom viješću".

"Pozdravljam ratifikaciju Istanbulske konvencije Vijeća Europe impresivnom većinom. To je odlična vijest uoči moga posjeta Hrvatskoj idući tjedan", poručio je Jagland za Večernji list.

Glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjørn Jagland: I welcome Croatia’s ratification of the Council of Europe’s Istanbul Convention with an impressive majority in Parliament today. This is excellent news before my visit next week