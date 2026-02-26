Važno arheološko otkriće u centru Dubrovnika: Pronađen potpuno očuvan pokrov sarkofaga

Potpuno očuvan pokrov sarkofaga pronađen je tijekom sanacije pločnika Poljane Marina Držića ispred dubrovačke katedrale. Riječ je, naime, o važnom arheološkom otkriću. Pokrov sarkofaga malo je duži od dva metra, a sada će uslijediti daljnja istraživanja.

- Nakon uklanjanja pločnika s podlogom pronađen je poklopac sarkofaga. U ovoj fazi trenutno ne možemo reći je li on tu "in situ" ili je dislociran te će daljnja istraživanja nešto reći - kazala je arheologinja Karmen Butigan za HRT.

- Mi smo znali i računali da možemo očekivat arheološke nalaze ovdje, zato se i radovi vrše pod arheološkim nadzorom. Naravno, jedan nalaz ovakvog kalibra iziskuje dodatna istraživanja i vjerujemo da ćemo ići u tom smjeru - rekla je Mihaela Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika.