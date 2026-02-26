FOTO Sjećate li se hrvatske predstavnice na Eurosongu koja je proglašena najgore odjevenom?

Prošlo je 10 godina otkad je Nina Kraljić, pobjednica 'The Voice Hrvatska' 2015., proglašena hrvatskom predstavnicom na Eurosongu koji se 2016. godine održao u švedskom Stockholmu. Zanimljivo, Ninina nastupa prije nekoliko godina prisjetio se britanski BBC uoči velikog finala Izbora u Liverpoolu. 
Foto: Youtube Screenshot
U prilogu nazvanom "Dress to Impress" (Odjeni se da zadiviš), koji je analizirao najupečatljivije i najkontroverznije modne kombinacije s eurovizijskih pozornica, prikazan je i nastup Nine Kraljić s pjesmom "Lighthouse".
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Kraljić je tijekom nastupa nosila sad već legendarnu kreaciju hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana. Riječ je o glomaznoj i teškoj haljini od čak osamnaest kilograma koja je trebala poslužiti kao ključni dio scenskog nastupa.
Foto: Youtube Screenshot
Zbog tog je modnog odabira Nina "osvojila" i neslavnu nagradu Barbara Dex, koja se tada dodjeljivala najlošije odjevenom izvođaču na natjecanju.
Foto: Instagram
No unatoč modnim kritikama koje su je pratile, njezin je nastup postigao ono što Hrvatskoj godinama nije polazilo za rukom. Svojom je pjesmom "Lighthouse" prekinula sedmogodišnji niz neuspjeha i uvela Hrvatsku u finale Eurosonga, gdje je na kraju zauzela 23. mjesto.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
