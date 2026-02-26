Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UZ NJEGA SU BILE GODINAMA?

Novi detalji fotografije Stephena Hawkinga iz Epsteinovih dosjea: Otkriveno tko su žene u bikinijima

Stephen Hawking
Foto: Department of Justice
1/5
Autor
Dora Taslak
26.02.2026.
u 08:14

Fotografija je navodno snimljena u hotelu Ritz-Carlton na karipskom otoku St. Thomas 2006. godine

Otkriven je identitet žena koje se nalaze na fotografiji s pokojnim teorijskim fizičarem Stephenom Hawkingom. Podsjetimo, riječ je o fotografiji objavljenoj u Epsteinovim dosjeima koja prikazuje Hawkinga na ležaljci, između dvije žene u bikinijima koje drže koktele. Kao i kod mnogih fotografija objavljenih u nizu dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, nema konteksta o tome kada ili gdje je ona nastala.

Kako navodi The Sun, predstavnik Hawkingove ostavine rekao je da su dvije žene dugogodišnje njegovateljice iz Ujedinjenog Kraljevstva. "Profesor Hawking dao je neke od najvećih doprinosa fizici u 20. stoljeću", naveo je glasnogovornik obitelji Hawking te dodao: "Svaka insinuacija o neprikladnom ponašanju s njegove strane pogrešna je i krajnje nevjerojatna.“ Fotografija je navodno snimljena u hotelu Ritz-Carlton na karipskom otoku St. Thomas 2006. godine. Profesor Hawking tamo je držao govor o kvantnoj kozmologiji, a događaju je prisustvovao i Epstein. Naime, Epstein je financirao putovanje 21 znanstvenika koji su sudjelovali na događaju. 

Prije predavanja, Hawking je dva puta fotografiran na Epsteinovom zloglasnom otoku. Na jednoj fotografiji bio je na roštilju s brojnim drugim ljudima, a na drugoj mu je priređena tura morskog dna podmornicom. Epstein je navodno modificirao podvodno plovilo kako bi Hawking, koji je koristio invalidska kolica zbog bolesti, mogao ići pod vodu. Odnos Hawkinga i Epsteina prije i nakon dokumentiranog putovanja na otok nije jasan jer njih dvojica nisu snimljena zajedno ni u jednom trenutku. Inače, Hawking se spominje više od 250 puta u Epsteinovim dosjeima. 

Ranije ga je pokojna Epsteinova žrtva, Virginia Giuffre, optužila da je "sudjelovao u orgiji s maloljetnicama“ na otoku, a Epstein je zanijekao tu optužbu. U drugoj optužbi, navodi se da su on i Epstein 2011. zajedno posjetili "klub samo za muškarce“. Dužnosnici FBI-a primili su nepotvrđenu dojavu u kojoj se navodi da su njih dvojica bila s "nekim ruskim kontaktima“ na mjestu koje je opisano kao kupalište. 

FOTO Skandal stoljeća: Dokumenti koji su otvorili Pandorinu kutiju
Stephen Hawking
1/65
Ključne riječi
Jeffrey Epstein Stephen Hawking

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!