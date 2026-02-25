Ovo je priča o psima koji su noćna mora dilera droge, krijumčara i terorista, a policiji su odane kolege i zaštitnici

Ovo je priča o hrabrim šapama, o učinkovitim policijskim psima bez kojih često u najkompliciranijima, pa i u najopasnijim zadatcima nerijetko i nije moguće do kraja riješiti slučaj. Posljednji je bio slučaj od prije nekoliko dana kada je u rano jutro na autocesti A1 policija zaustavila kombi i kod 27-godišnjaka pronašla vrećicu s oko 0,26 grama kokaina. Zbog sumnjivog ponašanja stigla je Gana službeni pas za detekciju droga i u kabini mu kod sjedala nanjušila oko 232 grama kokaina, pakiranog u jedan vakuumirani omot. I nije joj to dakako prvi put. Jer Gana je dobar posao odradila i u lipnju 2023. godine kada je zaplijenjena veća količina kokaina, heroina i amfetamina. Isprva je 25-godišnji vozač, državljanin Slovenije zaustavljen također na autocesti kod Jasenica, a kada je izručio gram kokaina i sumnjivo se ponašao u pomoć je opet stigla Gana, pozitivno reagirala na prisutnost droge u vozilu, a osumnjičeni je iz vozila izručio četiri vrećice s heroinom i jednu vrećicu ispunjenu amfetaminom, koje su bile skrivene u prostoru posebno prenamijenjenom za prijevoz droge, u predjelu ispod mjenjača, ukupno oko 2094 grama heroina i oko 1070 grama amfetamina.

Gana je službeni policijski pas Policijske uprave zadarske preko 7 godina i službeni je pas za detekciju droga i predstavlja značajan doprinos sigurnosti i pouzdanosti u obavljanju policijskih zadaća - ističe nam Ivana Grbin glasnogovornica PU Zadarske i naglašava da u Policijskoj upravi zadarskoj osim Gane psi su zastupljeni i u drugim linijama rada policije. Jedan je za praćenje ljudskog traga, dva za protueksplozijski pregled, jedan službeni pas za napadačke namjere i jedan pas za nadzor državne granice. Nakon stručnog osposobljavanja i obuke koje prolaze sa svojim vodičem na Policijskoj akademiji u Centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa - oni obavljaju policijske zadaće zajedno i oslanjajući se jedno na drugo u svim situacijama. Službeni psi za obavljanje poslova nadzora državne granice i granične kontrole obavljaju poslove kontrole osoba, kontrolu stvari i kontrolu prijevoznog sredstva dok službeni pas za detekciju droge može pronaći i najmanje tragove droga i drugih psihotropnih supstanci.

Psi za praćenje ljudskog traga koriste se za pronalaženje tragova i predmeta kaznenog djela, počinitelja kaznenog djela te nestalih osoba. Psi za protueksplozijski pregled koriste se za detekciju eventualno postavljenog eksplozivnog sredstva u pregledavanom objektu, prijevoznom sredstvu ili otvorenom prostoru, a službeni psi za napadačke namjere su namijenjeni u svrhu preventivnog i represivnog djelovanja te u obavljanju određenih policijskih zadaća. Uz redovne operativne zadaće službeni se policijski psi koriste i u promidžbene i edukativne svrhe kroz razne prezentacije i radionice, posjete djece školske i predškolske dobi, kao i u drugim preventivnim aktivnostima koje se provode s građanima, na koji način ih se upoznaje kako se ponašati u prisustvu službenog psa i kako izgleda njegov radni dan - kruti i egzaktni je opis poslova policijskih pasa iz PU zadarske, a da je pas najbolji čovjekov prijatelj, u ovom slučaju i kolega potvrđuju i sami policajci.

Andrea, policijska službenica Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar, vodič službenog psa Gane poručuje da su svakodnevni trening i povezanost temelj njihova odnosa, te da obuka zahtijeva puno rada, discipline i međusobnog povjerenja. O belgijskom ovčaru imenom Cairo obučenom za protueksplozijski pregled, njegov vodič Anđelo, policijski službenik Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar pak kaže. - "Prošao je obuku za pronalaženje svih vrsta eksplozivnih sredstava koji se mogu naći tijekom pregleda prostora i osoba. Tu je i još jedan belgijski ovčar, Max koji je u službi Interventne jedinice policije –Poskoci, Policijske uprave zadarske. On je dio tima koji svojim radom, kako nam navode iz PU Zadarske, s vodičem brine o očuvanju sigurnosti tijekom većih javnih okupljanja, dok je njegov kolega belgijski ovčar - Django obučen za praćenje ljudskog traga.

- Od prvog susreta naš Apollo nije samo sredstvo rada, već partner, čuvar i tihi zaštitnik koji svojim sposobnostima i odanošću svakodnevno uz mene doprinosi sigurnosti državne granice - ponosan je Dejan, policijski službenik Postaje granične policije Gračac, vodič psa za nadzor državne granice. - Pas za zaštitu državne granice sa svojim vodičem čini neraskidiv operativni tim u službi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Njegova osnovna zadaća je pretraga terena radi pronalaska skrivenih osoba, tragova kretanja i potencijalnih prijetnji, a isto tako njihova prisutnost na granici ima snažan preventivni učinak te ih njihova učinkovitost u pronalasku i zaustavljanju počinitelja čini nezamjenjivim dijelom sustava sigurnosti - zaključuju iz zadarske policije koji su malo kad s tolikim guštom i angažmanom nam dostavili sve podatke, izjave, fotografije o svojim psima. I s pravom su ponosni na njih.