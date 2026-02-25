Naši Portali
PRAVOSUDNI SLUČAJ ZADAR

UHS: “Ako sudska uprava postane instrumentom moći, a ne servisom za osiguranje učinkovitosti suda, gubimo temelje pravne države.”

Ulaz u zgradu suda u Zadru
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
25.02.2026.
u 20:53

U srijedu ujutro je objavljen i sadržaj u kojem se navodi da je odluka predsjednice zadarskog suda o premještaju sudaca općinskog suda u Zadru 'osvetnička i demonstrira osobnu netrpeljivost'

Slučaj premještaja sudaca općinskog suda u Zadru dobio je nastavak. Prvo je podsjetimo reagirao zadarski ogranak udruge pitajući se je li riječ o odmazdi, potom i je reagirala i nova predsjednica općinskog suda Marija Knez tvrdeći da su izmjene donesene s ciljem bolje organizacije rada, a ne iz razloga odmazde ili premještanja sudaca bez jasnih kriterija, da je predloženi raspored rada utemeljen na potrebama suda, a ne na osobnim motivima, te da samo u Zadru u cijeloj Hrvatskoj suci iznose svoje nezadovoljstvo u javnost i vrše medijski pritisak. U srijedu ujutro je pak objavljen i sadržaj prijave sudaca predsjednice ministarstvu i drugim visokim institucijama, a u kojima se navodi da je odluka predsjednice zadarskog suda o premještaju sudaca 'osvetnička i demonstrira osobnu netrpeljivost'

Najnovija reakcija uslijedila je poslijepodne i t od krovne organizacije udruge hrvatskih sudaca. Priopćenje donosimo u cijelosti:
- U povodu medijskih istupa predsjednice Općinskog suda u Zadru Marije Knez, a imajući na umu ustavno načelo neovisnosti sudaca, Udruga hrvatskih sudaca (UHS) navodi da je iznenađena i zabrinuta zbog okolnosti vezanih za I. Izmjenu Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog suda u Zadru, donesenu od strane predsjednice tog suda, Marije Knez, 20. veljače 2026. Riječ je takvim izmjenama Godišnjeg rasporeda poslova sudaca koji je prvi takve vrste u pravosuđu Republike Hrvatske po obimu promjene poslova i premještaja sudaca jednog suda.

Nema dvojbe da je zakonska ovlast predsjednika suda donijeti godišnji raspored poslova u sudu kao i da može tijekom godine mijenjati i dopunjavati raspored, ako to zahtijevaju potrebe suda i opravdane potrebe organizacije rada. Iako predsjednik ima ovlast organizacije rada raspodjelom poslova sucima i sudskim vijećima, ta ovlast nije apsolutna niti diskrecijska.

Podsjećamo da je Europski sud za ljudska prava (ESLJP) u predmetu Biliński protiv Poljske (br. 23771/20) postavio jasne brane protiv arbitrarnosti sudske uprave. Svaki premještaj suca bez njegova pristanka mora biti utemeljen na objektivnim, transparentnim i predvidljivim kriterijima. ESLJP ističe da premještaji sudaca unutar istog suda, ali između odjela koji rješavaju različite pravne materije, mogu imati ozbiljne posljedice za neovisnost sudstva i zato trebaju biti praćeni sigurnosnim jamstvima koja sprječavaju proizvoljnost ili prikrivene pritiske.

U konkretnoj situaciji, kao što smo objavili u priopćenju od 23. veljače 2026., premješten je veći broja sudaca Općinskog suda u Zadru bez njihove suglasnosti, štoviše nisu prethodno niti konzultirani, a takvo postupanje je nepravilno i u najmanju ruku nepristojno. Posebno zabrinjava činjenica da niti iz ove Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog suda u Zadru niti iz javnih istupa predsjednice Marije Knez nije jasno koje će se posljedice ovako opsežnog premještaja sudaca dogoditi i kako će to utjecati na rad suda, građane koji su stranke u sudskim postupcima pred tim sudom i pravo istih na suđenje u razumnom roku. 

Naime, preraspodjela velikog broja sudskih spisa zbog promjene raspravnog suca, neminovno dovodi do toga da će se morati ponovno izvoditi već izvedeni dokazi, ponovno saslušavati svjedoci i vještaci, što izravno multiplicira troškove postupka na teret stranaka. Postupci koji su bili u stadiju pred završetak rasprave vraćaju se na početak, a sve to izravno ruši povjerenje javnosti u rad sudbene vlasti.  

Sudska neovisnost uključuje i zaštitu od unutarnjih pritisaka unutar samog pravosudnog sustava. Ako sudska uprava postane instrumentom moći, a ne servisom za osiguranje učinkovitosti rada suda, tada gubimo temelje pravne države.  
Ključne riječi
Marija Knez premještanje suci Zadar sud u zadru

