VIDEO Grudanje se pretvorilo u ozbiljan incident: Nekoliko osoba završilo u bolnici, sukobili se policija i gradonačelnik

Snježna oluja koja je ovoga tjedna pogodila sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država donijela je New Yorku obilne padaline, ali i neočekivanu političku buru. Ono što je započelo kao viralno organizirano grudanje u parku, završilo je ozljedama dvojice policajaca i otvorenim prijeporom između gradonačelnika i policijskih sindikata. Prema pisanju CNN-a, incident se dogodio u Washington Square Park, gdje su se građani okupili na unaprijed dogovorenom susretu za grudanje tijekom snažne mećave.

Gradonačelnik Zohran Mamdani na konferenciji za medije izjavio je kako, prema snimkama koje je pogledao, događaj izgleda kao grudanje koje je “izmaknulo kontroli”. Potvrdio je da su dvojica policajaca zadobila posjekotine na licu, no na pitanje treba li sudionike teretiti za napad na policijskog službenika, odgovorio je kratko: “Ne mislim da treba.” Njegov pomirljiv ton izazvao je oštre reakcije policijskih predstavnika.

Organized snowball fight turned on NYPD. Police respond to the park after participants and the snowball fight climbed on top of the park's department building. pic.twitter.com/NiiTgkBeDv — Bruce Schaff (@anunnamedpoet) February 24, 2026

Policijska udruga PBA optužila je gradonačelnika za “nedostatak vodstva”, naglašavajući kako se, prema njihovim tvrdnjama, nije radilo samo o snijegu, već i o komadima leda i kamenju. Dvojica policajaca završila su u bolnici s ozljedama glave i lica. Policijska povjerenica Jessica Tisch poručila je da snimke prikazuju “napad na policajce” te da je ponašanje pojedinaca sramotno i kazneno djelo. Istraga je u tijeku. Istoga dana, New York City Police Department (NYPD) objavio je na društvenim mrežama poziv građanima da pomognu u identifikaciji osumnjičenih za “Napad na policijskog službenika”. Oglasila se i guvernerka savezne države New York, Kathy Hochul, poručivši kako “nikada nije prihvatljivo bacati bilo što na policijskog službenika”.

Na jednoj od snimki vidi se skupina ljudi kako dobacuje policajcima i baca grude dok oni prolaze kroz park. U jednom trenutku jedan policajac gura najmanje dvije osobe na tlo dok grudanje i dalje traje. Također se vidi kako policajci odlaze prema službenom vozilu dok ih dio okupljenih nastavlja gađati snijegom. Snimke, međutim, ne prikazuju što je prethodilo samom incidentu. Prema CNN-u, cijeli događaj dolazi u osjetljivom razdoblju za gradonačelnika Mamdanija, koji je tek na početku mandata i već se suočava s kritikama dijela javnosti i dugogodišnjih protivnika zbog ranijih stavova o policiji.