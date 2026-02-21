Velika promjena u Dubrovniku iznenadila je građane: Naplatili 400 tisuća eura kazni i smanjili gužve

Uvođenjem zone ograničenog prometa oko povijesne jezgre Dubrovnika gradske vlasti željele su rasteretiti promet i smanjiti gužve, a podaci pokazuju da je mjera dala rezultat. Naime, od lipnja do prosinca prošle godine zabilježeno je čak 300 tisuća vozila manje u tom području. Za ulazak u zonu građani i pravne osobe morali su na vrijeme ishoditi odgovarajuće propusnice. Oni koji su to propustili, a ipak su ušli u zonu, suočili su se s visokim kaznama, fizičke osobe kažnjene su s 260 eura, dok su pravne osobe morale platiti više od 1300 eura.

Kazne su stizale i turistima koji su bez dozvole prošli kroz zonu, što je na internetu potaknulo raspravu o visini kazni i razini informiranosti stranih vozača. Posebno su pogođeni korisnici rent a car vozila jer su kazne u tim slučajevima izdavane pravnim osobama. Iz Grada Dubrovnika ističu kako su svi sudionici prometa pravodobno obaviješteni te da su prometni znakovi i upozorenja jasno postavljeni, no priznaju i da još postoji prostor za dodatna poboljšanja, javlja Dnevnik.hr.