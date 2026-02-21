Naši Portali
MJERA KOJA JE DALA REZULTATE

Velika promjena u Dubrovniku iznenadila je građane: Naplatili 400 tisuća eura kazni i smanjili gužve

VL
Autor
Večernji.hr
21.02.2026.
u 22:29

Od lipnja do prosinca prošle godine zabilježeno je čak 300 tisuća vozila manje oko povijesne jezgre Dubrovnika

Uvođenjem zone ograničenog prometa oko povijesne jezgre Dubrovnika gradske vlasti željele su rasteretiti promet i smanjiti gužve, a podaci pokazuju da je mjera dala rezultat. Naime, od lipnja do prosinca prošle godine zabilježeno je čak 300 tisuća vozila manje u tom području. Za ulazak u zonu građani i pravne osobe morali su na vrijeme ishoditi odgovarajuće propusnice. Oni koji su to propustili, a ipak su ušli u zonu, suočili su se s visokim kaznama, fizičke osobe kažnjene su s 260 eura, dok su pravne osobe morale platiti više od 1300 eura.

Kazne su stizale i turistima koji su bez dozvole prošli kroz zonu, što je na internetu potaknulo raspravu o visini kazni i razini informiranosti stranih vozača. Posebno su pogođeni korisnici rent a car vozila jer su kazne u tim slučajevima izdavane pravnim osobama. Iz Grada Dubrovnika ističu kako su svi sudionici prometa pravodobno obaviješteni te da su prometni znakovi i upozorenja jasno postavljeni, no priznaju i da još postoji prostor za dodatna poboljšanja, javlja Dnevnik.hr.
Ključne riječi
promet automobili povijesna jezgra Dubrovnik

Komentara 2

Pogledaj Sve
A5
a51
00:23 22.02.2026.

grad nije institucija koje je ovlastena kaznjavati...radi se o ugovornom odnosu za koji je potrebno da obje strane sa njime budu upoznate kako bi mogle odluciti pristaju li na njega...ako jedna strana nije upoznata, moze se smatrati prevarom i iznudom...odnosno pokusajem ako vas zapadne posten i inteligentan sudac, a da vam se natezati...

Avatar rubinet
rubinet
22:54 21.02.2026.

Naprijed kontra bahatih vozača. Red se mora znati. Dubrovačko poglavarstvo, samo nastavite.

