UŽIVO
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Hrvatska je i dalje sramotno podijeljena oko Ukrajine - a za to je kriv samo jedan čovjek

26.02.2026. u 08:32

Očito niti u Hrvatskoj ne nedostaje onih koji su i dalje protiv vojne pomoći Ukrajini. O Srbiji i Crnoj Gori da ne govorimo

Pune četiri godine prošlo je od početka Putinove trodnevne specijalne vojne operacije. Jedni tvrde da je Putin već pobijedio te da je Ukrajina već izgubila rat, drugi nikad nisu tvrdili da bi Ukrajina mogla poraziti Rusiju, no vjeruju da samim time što je ostala na nogama i što su ciljevi s kojima je Putin krenuo u rat njemu danas potpuno neodstižni - Ukrajina jest stvarna pobjednica. Ukrajina jest i Ukrajina će biti. Da je Putin ostvario ciljeve, Ukrajina bi u najboljem postala druga Bjelorusija. Malorusija, kako vele velikorusi. Samo još jedan jalovi klon Rusije. Ukrajina danas krvari iz otvorenih rana, ali to je samo znak da se nije pretvorila - u još jednu zombi državu.

Ključne riječi
Donald Trump rat u Ukrajini Zoran Milanović Ukrajina Rusija

