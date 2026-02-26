Naši Portali
POVEZAN JE S 'EL TIGRE'

Trump traži hitno izručenje srpskog 'kralja kokaina': Zbog njega tri države na rubu sukoba

Autor
Tea Tokić
26.02.2026.
u 08:30

Antun Mrdeza, srpski državljanin s otvorenim istragama u sedam zemalja, smatra se jednim od članova tzv. „Nove uprave za trgovinu drogom“, transnacionalne mreže koja povezuje kriminalne organizacije iz Latinske Amerike i Europe

Tajni sastanak dvojice međunarodnih narkobosova u amazonskoj regiji Putumayo prerastao je u ozbiljno političko i diplomatsko pitanje koje uključuje Sjedinjene Američke Države, Kolumbiju i Venezuelu. Prema pisanju španjolskog lista El País, američke obavještajne službe otkrile su povezanost između kolumbijskog kriminalnog vođe Giovannyja Andrésa Rojasa, poznatog pod nadimkom „Araña“, i srpskog narkobosa Antuna Mrdeze, poznatog i kao „Nikola Boroš“. Antun Mrdeza, srpski državljanin s otvorenim istragama u sedam zemalja, smatra se jednim od članova tzv. „Nove uprave za trgovinu drogom“, transnacionalne mreže koja povezuje kriminalne organizacije iz Latinske Amerike i Europe radi distribucije velikih količina kokaina.

Njegov bijeg iz zračne luke Rionegro kod Medellína u svibnju 2023. izazvao je međunarodni skandal. Iskoristio je trenutak nepažnje policije pod izlikom kupnje vode te pobjegao automobilom prema Caliju, gdje se, prema izvješću, sastao s osobama zaduženima za financije i pranje novca. Nakon toga odlazi u regiju Putumayo, u amazonskom području uz granicu s Ekvadorom, gdje se, prema američkim obavještajnim podacima, udružuje s kolumbijskim vođom „Arañom“ radi organizacije novih ruta za krijumčarenje droge. Snimke tih sastanaka prikupila je američka DEA, što je dovelo do međunarodne tjeralice.

Mrdeza je 22. svibnja 2025. uhićen u Venezueli.Kolumbijac Giovanny Andrés Rojas, poznat kao „Araña“, vođa je skupine Border Commandos. Iako je bio imenovan vladinim mirovnim pregovaračem – što mu je privremeno suspendiralo naloge za uhićenje, ipak je uhićen u veljači 2025. u hotelu Marriott u Bogoti, i to na zahtjev Sjedinjenih Država. Trenutno se nalazi u zatvoru La Picota u Bogoti i čeka odluku predsjednika Gustava Petra o izručenju SAD-u. Administracija Donalda Trumpa zatražila je izručenje obojice kriminalaca. Situacija je dodatno zakomplicirala odnose između Kolumbije i Venezuele.

Prema pisanju El Paísa, Kolumbija razmatra model prema kojem bi najprije zatražila premještaj Mrdeze iz Venezuele u Kolumbiju, a zatim bi ga izručila Sjedinjenim Državama. Izravan zahtjev SAD-a prema Venezueli ocijenjen je rizičnim zbog nestabilnih diplomatskih odnosa.

Istodobno, kolumbijski predsjednik Gustavo Petro oklijeva potpisati izručenje „Arañe“, jer bi to moglo ugroziti mirovne pregovore s oružanim skupinama u zemlji. Petro je čak postavio ultimatum, tražio je uništenje 15.000 hektara plantaža koke u Putumayu u roku od deset dana, no odluka o izručenju i dalje je na čekanju. Prema izvješću, Mrdeza je povezan i sa španjolskim narkobossom Alejandro Salgado Vega, poznatim kao „El Tigre“, koji se navodno skriva u Dubaiju. Ta mreža je između 2020. i 2021. prokrijumčarila više od 100 milijuna eura kokaina skrivenog u pošiljkama ananasa. Srpski državljanin navodno je bio zadužen za koordinaciju ruta Bolivija–Urugvaj i Kolumbija–Ekvador–Brazil, što se podudara s njegovim kretanjem kroz amazonsku regiju.
Ključne riječi
narkokartel Kolumbija SAD Srbija Donald Trump

