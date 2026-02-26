Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEŠTO BOLJA SITUACIJA

VIDEO Vučić otkrio kakvo je stanje ministra Dačića nakon što je priključen na respirator: 'Posjetio sam Ivicu jutros...'

Vučić
Foto: Instagram
1/7
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.02.2026.
u 07:16

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se jutros videoporukom na Instagramu.

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić jučer je primljen u Klinički centar Srbije zbog zdravstvenih problema te je priključen na respirator. Pulmolog dr Spasoje Popević poručio je danas da je situacija i dalje teška. "Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspjeli smo stabilizirati njegovo stanje. Rano je prognozirati. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tijekom jučerašnjeg obraćanja. Apeliram na sve medije da imaju razumijevanja za obitelj ministra i sve njegove prijatelje", rekao je doktor Popević. Naglasio je da će javnost redovno obavještavati o stanju ministra Dačića. "Obraćat ćemo se ujutro i navečer s novim informacijama o njegovu stanju. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući poduzetim mjerama, stanje je stabilno", dodao je. 

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se jutros videoporukom na Instagramu. "Posjetio sam Ivicu jutros. Liječnici kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sad pravac Kazahstan, po velike rezultate za našu Srbiju", kazao je.

"Naravno, oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvjesno, ali je bolje, na radost njegove obitelji i svih ljudi koji ga vole, a mi idemo u Kazahstan, gdje je minus 30 u ovom trenutku, tako da se spremamo malo drukčije odgovoriti na hladnoću, a ono što je mnogo važnije to je da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu", rekao je Vučić u obraćanju na Instagramu.

Oko Dačića su se oglasili i iz njegove Socijalističke partije Srbije (SPS).

"Usprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, vjerujemo u snagu Ivice Dačića, koji je pobjedonosno odgovorio na sve životne izazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovu pobjedu. Beskrajnu zahvalnost upućujemo liječnicima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju koji ulažu ogromne napore u ovoj teškoj borbi", poručili su. 
Dodali su da će informacije o zdravstvenom stanju Dačića davati liječnici. 
Ključne riječi
Srbija Aleksandar Vučić Ivica Dačić

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar cros
cros
08:10 26.02.2026.

Doista, baš nikoga u Hrvatskj ne zanima stanje zdravlja srbijanskog ministra vanjskih poslova!

Avatar Matenate
Matenate
08:39 26.02.2026.

A recimo Dali u Sloveniji imaju ministarstva, ako imaju ministara kakvo je njihovo stanje, imali šta novog o jamama, molim istraživačke novinare koji rade u interesu ?

JU
JulianaJuliana
08:19 26.02.2026.

Ta vijest je toliko bitna kao i npr. zdravstveno stanje nekog dužnosnika iz Burkine Faso.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!