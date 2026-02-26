VIDEO Vučić otkrio kakvo je stanje ministra Dačića nakon što je priključen na respirator: 'Posjetio sam Ivicu jutros...'

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić jučer je primljen u Klinički centar Srbije zbog zdravstvenih problema te je priključen na respirator. Pulmolog dr Spasoje Popević poručio je danas da je situacija i dalje teška. "Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspjeli smo stabilizirati njegovo stanje. Rano je prognozirati. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tijekom jučerašnjeg obraćanja. Apeliram na sve medije da imaju razumijevanja za obitelj ministra i sve njegove prijatelje", rekao je doktor Popević. Naglasio je da će javnost redovno obavještavati o stanju ministra Dačića. "Obraćat ćemo se ujutro i navečer s novim informacijama o njegovu stanju. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući poduzetim mjerama, stanje je stabilno", dodao je.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se jutros videoporukom na Instagramu. "Posjetio sam Ivicu jutros. Liječnici kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sad pravac Kazahstan, po velike rezultate za našu Srbiju", kazao je.

"Naravno, oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvjesno, ali je bolje, na radost njegove obitelji i svih ljudi koji ga vole, a mi idemo u Kazahstan, gdje je minus 30 u ovom trenutku, tako da se spremamo malo drukčije odgovoriti na hladnoću, a ono što je mnogo važnije to je da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu", rekao je Vučić u obraćanju na Instagramu.

Oko Dačića su se oglasili i iz njegove Socijalističke partije Srbije (SPS).

"Usprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, vjerujemo u snagu Ivice Dačića, koji je pobjedonosno odgovorio na sve životne izazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovu pobjedu. Beskrajnu zahvalnost upućujemo liječnicima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju koji ulažu ogromne napore u ovoj teškoj borbi", poručili su.

Dodali su da će informacije o zdravstvenom stanju Dačića davati liječnici.