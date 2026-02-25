Naši Portali
POTVRDIO TURUDIĆ

DORH krenuo u akciju: Osim sporne snimke, Dabro se spominje u još jednoj prijavi

Foto: REUTERS
1/9
VL
Autor
Večernji.hr
25.02.2026.
u 20:23

Predsjednik DP-a Ivan Penava cijeli je slučaj okarakterizirao kao “nestašluk”, naglasivši da to nije ideologija stranke te da DP ostaje stabilan partner u vladajućoj koaliciji.

Nakon što je u javnost izašla snimka na kojoj zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva pjesme s ustaškim konotacijama, politički vrh pokušao je smiriti situaciju. Predsjednik DP-a Ivan Penava cijeli je slučaj okarakterizirao kao “nestašluk”, naglasivši da to nije ideologija stranke te da DP ostaje stabilan partner u vladajućoj koaliciji.

S druge strane, premijer Andrej Plenković poručio je kako Dabrino ponašanje nije problem Vlade, budući da on nije njezin član, već da je to pitanje koje treba riješiti sam Domovinski pokret. Ponovio je da Dabro od sada formalno nije presudan za stabilnost parlamentarne većine te da je riječ o individualnom potezu, a ne stavu stranke.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je za Dnevnik Nove TV da je DORH pokrenuo izvide vezane uz spornu snimku. “Počeli su izvidi. Pribavili smo snimke, radi se intenzivno na tome. Nikakvu drugu odluku još nismo donijeli, a bit će vrlo brzo donesena. Kroz idućih tjedan dana ćemo javnost izvijestiti o tome”, rekao je Turudić.

To znači da DORH ispituje postoje li elementi kaznenog djela, odnosno hoće li slučaj ostati na političkoj osudi ili će dobiti i pravosudni epilog. Osim toga, kako doznaje Dnevnik Nove TV, ime Josipa Dabre spominje se i u još jednom predmetu pod povećalom DORH-a. U kaznenoj prijavi protiv njegova stranačkog kolege Stipe Mlinarića Ćipe navodi se da je zapisnik o održavanju nepostojeće skupštine Centra Ivan Šreter navodno krivotvorio upravo Dabro. Mlinarić je u tom slučaju prijavljen zbog sumnje da je iz udruge nezakonito izvukao oko osam tisuća eura.

Što se događalo na sastanku koalicije vladajućih: DP se ne odriče Dabre, Hrebak ne odustaje ni po cijenu novih izbora
Ključne riječi
Andrej Plenković Ivan Penava Domovinski pokret Josip Dabro Ivan Turudić

Komentara 5

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
20:42 25.02.2026.

Čudno kako nisu bili izvidi za razno razna četnička pevanja praoslavnih popova. Ali je zato Jurić osuđen kada je upozoravao na to

LU
Lukeruk
20:58 25.02.2026.

Dabro nemreju ti niš, samo deri, sad onu- navrh gore Trebevića, nek cvile miševi zemuničarski

BR
Brijest1
21:16 25.02.2026.

Dabro pokušava nadomjestiti Škoru.

