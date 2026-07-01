VIDEO Stravičan požar progutao neboder u Belgiji: Ima mrtvih, objavljene jezive snimke spašavanja

Više osoba izgubilo je život, a nekoliko ih je ozlijeđeno u velikom požaru koji je u srijedu ujutro izbio u desetkatnoj stambenoj zgradi u belgijskom Antwerpenu. Vatrogasci i hitne službe satima su spašavali stanare iz zgrade u četvrti Linkeroever, dok je gusti crni dim otežavao evakuaciju i potragu za mogućim žrtvama. Požar je izbio nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu na osmom katu zgrade u kojoj živi više od 200 ljudi. Policija je potvrdila da je pronađeno više smrtno stradalih osoba, dok točan broj poginulih i ozlijeđenih zasad nije objavljen.

Posebno dramatične bile su scene spašavanja koje su zabilježene na videosnimkama objavljenima na društvenim mrežama. Na jednoj od njih vidi se muškarac kako, pokušavajući pobjeći od gustog dima, prelazi s vlastitog balkona kroz prozor susjednog stana. Kako piše BBC, brojni stanari ostali su zarobljeni u svojim stanovima jer im je dim potpuno presjekao put prema izlazima. Jedan od stanara, Geert Dewulf, ispričao je za belgijsku javnu televiziju da se sa svojom obitelji morao zatvoriti u stan i čekati pomoć na balkonu. "Zabarikadirali smo se u stanu i čekali na balkonu. Vatrogasci su nas desetak minuta kasnije spasili ljestvama", rekao je Dewulf.

JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO — Scope Report (@ScopeReport_) July 1, 2026

Vatrogasci su izvijestili da su morali pregledavati stan po stan u potrazi za mogućim preživjelima jer se dim iznimno brzo proširio cijelom zgradom, što je znatno otežalo evakuaciju stanara i gašenje požara. Jedan od evakuiranih rekao je kako su njegovi punac i punica, među kojima je i bivši gradonačelnik Antwerpena Bob Cools, uspješno spašeni te prevezeni u bolnicu. Dodao je i da, unatoč velikim naporima, nisu uspjeli spasiti obiteljsku mačku.

Uzrok požara zasad nije poznat. Policija ističe da je prerano donositi zaključke, iako su pojedini svjedoci za belgijski list De Standaard izjavili da su se u trenutku izbijanja požara na krovu zgrade izvodili radovi. Glasnogovornica vatrogasne službe Antwerpena Marie de Clercq kazala je kako je riječ o iznimno zahtjevnoj intervenciji jer su gusta dimna zavjesa i vrlo slaba vidljivost znatno otežavali gašenje požara i spašavanje stanara. Belgijski premijer Bart De Wever izrazio je sućut obiteljima poginulih te poručio kako su njegove misli uz sve žrtve i evakuirane stanovnike pogođene ovom teškom tragedijom.