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U RANO JUTRO

Dim u centru Zagreba digao vatrogasce na noge: Dojurili do zgrade Porezne uprave, evo što se dogodilo

Zagreb: Vatrogasna intervencija u naselju Kruge
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.07.2026.
u 09:00

Riječ je o zgradi Porezne uprave u Zagrebu. Na mjesto događaja stigla je Elektra

Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu oko 6,16 sati da se u Boškovićevoj ulici u Zagrebu vidi dim koji se kreće sa cijevnom prugom
Riječ je o zgradi Porezne uprave u Zagrebu. Na mjesto događaja stigla je Elektra. 

Od zagrebačkih vatrogasaca doznali smo da je bila riječ o požaru električnih instalacija, pa se krenulo u razdimljavanje, a požar je ugašen "S" aparatom. Nakon toga obavljen je i pregled drugih prostorija. Pregledan je i arhiv koji se nalazi neposredno uz požar.

Voditelj je javio i da se u server sobi aktivirao plin FM 200. Vatrogsci su ušli u prostoriju iznad požara koja je bila puna dima, ali nisu pronašli tragove požara. Nakon dimljavamo prostorija vatrogasci su završili intrvenciju.

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Ključne riječi
Vatrogasci požar Porezna uprava

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