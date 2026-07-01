Dim u centru Zagreba digao vatrogasce na noge: Dojurili do zgrade Porezne uprave, evo što se dogodilo

Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu oko 6,16 sati da se u Boškovićevoj ulici u Zagrebu vidi dim koji se kreće sa cijevnom prugom
Riječ je o zgradi Porezne uprave u Zagrebu. Na mjesto događaja stigla je Elektra.
Od zagrebačkih vatrogasaca doznali smo da je bila riječ o požaru električnih instalacija, pa se krenulo u razdimljavanje, a požar je ugašen "S" aparatom. Nakon toga obavljen je i pregled drugih prostorija. Pregledan je i arhiv koji se nalazi neposredno uz požar.
Voditelj je javio i da se u server sobi aktivirao plin FM 200. Vatrogsci su ušli u prostoriju iznad požara koja je bila puna dima, ali nisu pronašli tragove požara. Nakon dimljavamo prostorija vatrogasci su završili intrvenciju.Je li se dogodio najgori scenarij? Ovako izgleda promet u Savskoj na prvi radni dan sa žutim barijerama
PROSLAVILA ROĐENDAN
Pakao omiljene glumice: Bivši ju je tukao i nazivao bogaljem dok se borila s neizlječivom bolešću koja ju je zauvijek promijenila
jedna od najljepših žena
Od seks-simbola do ikone prirodne ljepote: Evo kako se Pamela Anderson mijenjala kroz godine
4
PROMIJENIO SE
FOTO Isplivale fotografije Marka Livaje s početka karijere. Ranije je izgledao potpuno drukčije
ZDRAVA NAVIJAČKA ENERGIJA!
Napravili smo smoothieje Gvardiola, Modrića i Livakovića: Evo koji nas je najviše oduševio!
okolišni rizik