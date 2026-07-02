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MIMOHOD U PARIZU

Ministar obrane o odluci Milanovića: 'I on i Kundid će snositi posljedice'

Zagreb: Ivan Anušić o novom sukobu predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 13:35

Anušić je istaknuo da je Ministarstvo obrane prije donošenja stava konzultiralo sve nadležne institucije i stručne službe kako bi utvrdilo zakonske ovlasti i moguće posljedice

Ministar obrane Ivan Anušić u četvrtak je u Hrvatskom saboru komentirao sukob između Vlade i predsjednika RH Zorana Milanovića oko odlaska pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu. Poručio je kako će, ako odluka o sudjelovanju hrvatskih vojnika ne bude provedena, odgovornost snositi i predsjednik RH i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnik Tihomir Kundid, javlja N1.

Anušić je istaknuo da je Ministarstvo obrane prije donošenja stava konzultiralo sve nadležne institucije i stručne službe kako bi utvrdilo zakonske ovlasti i moguće posljedice. "Iskoordinirali smo se s institucijama, s ljudima koji razumiju zakone i ovlasti i konsekvence. I predsjednik države i načelnik Glavnog stožera morat će u ovom slučaju snositi konsekvence. Nije to kaznena prijava, postoje mogućnosti unutar sustava Oružanih snaga i MORH-a. Ako pripadnici vojske ne odu na mimohod, reći ćemo koji će biti potez u odnosu na Kundida", rekao je ministar.

Na pitanje znači li to da je jedna od mogućnosti pokretanje postupka za smjenu načelnika Glavnog stožera, Anušić nije dao izravan odgovor, ali je poručio da je general Kundid već upoznat sa stajalištem Ministarstva. "Dobio je jasnu poruku da nema povjerenje ako se ova odluka ne provede. Tu se može dosta toga iščitati", poručio je. 

Govoreći o ulozi predsjednika Milanovića, Anušić je ustvrdio kako je postupio protivno zakonskim odredbama te ocijenio da bi upravo Pantovčak trebao objasniti razloge takve odluke. "Pitate predsjednika države zašto ne poštuje jasno definiran zakon. On je pogriješio, tu grešku treba ispraviti. U ovom trenutku novinarski interes treba biti upućen prema Pantovčaku. Prijetio je i meni kao ministru, svim ministrima u Vladi... Ja se prijetnji ne bojim", rekao je ministar.

Dodao je i kako je načelnik Glavnog stožera u početku odobrio odlazak hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu, ali je, prema njegovim riječima, kasnije povukao svoju odluku nakon pritiska. Anušić smatra da još uvijek postoji mogućnost da se odluka promijeni te da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske ipak otputuju u Pariz i sudjeluju na vojnom mimohodu.
Jandroković o Milanoviću: Riječ je o kršenju zakona koje može imati opasne posljedice
Ključne riječi
Pariz mimohod Zoran Milanović Tihomir Kundid

Komentara 10

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PV
prcko.vita
14:21 02.07.2026.

Hvala premijeru i ministru što su hrabri ljudi i što će obećano 'I Zoran i Kundid će snositi posljedice' sprovesti vrlo brzo u dijelo. Da narod zna tko upravlja ovom državom.

NA
naravno
14:34 02.07.2026.

ma koje posljedice će snositi i tko će ih kazniti... malo kruha i i igara za narod ...

KL
Klarahrv
13:40 02.07.2026.

Gledam Kundida kako jadan snužden čeka dok Milanović izlazi iz automobila. Tužno za vidjeti.

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