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TRAJE SUKOB OKO MIMOHODA U PARIZU

Širi se snimka Milanovićevog ministra obrane: 'Uporaba snaga u ratu je jasna. U miru to radi Vlada'

Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 18:20

U videu se podsjeća i na izjavu Milanovića iz 2015. godine, kada je kao premijer govorio o ulozi Vlade

Društvenim mrežama širi se montirana snimka u kojoj se uspoređuju aktualne izjave predsjednika Zorana Milanovića o ovlastima nad Oružanim snagama s izjavama iz 2015. godine, kada je Milanović bio premijer, a Ante Kotromanović ministar obrane u njegovoj Vladi. Video se dijeli u jeku novog sukoba Pantovčaka i Banskih dvora oko slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Na početku snimke prikazuje se jučerašnja Milanovićeva izjava. Milanović, kao predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, govori o tome tko predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu. – U tom Zakonu o obrani stoji da predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik jedini predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu. Što tu nije jasno? – rekao je Milanović.

Nakon toga u videu se podsjeća na izjavu Ante Kotromanovića iz 2015. godine. Tadašnji ministar obrane u Vladi Zorana Milanovića govorio je o razlici između uporabe Oružanih snaga u ratu i njihova korištenja u miru. – Uporaba snaga u ratu je jasna, njima zapovijeda predsjednik Republike, to je članak 47. U miru korištenje snaga radi Vlada i ministar obrane. Takvih odluka sam ja u zadnje dvije, tri godine potpisao stotine, nekoliko stotina – rekao je tada Kotromanović.

U nastavku snimke prikazano je i pitanje novinarke Kotromanoviću o tome hoće li u konačnici "zadnja ipak biti Vladina". – Pa nego čija? Vlada odgovara – odgovorio je tadašnji ministar obrane. U istom se videu podsjeća i na izjavu Milanovića iz 2015. godine, kada je kao premijer govorio o ulozi Vlade. – Vlada mora na kraju donijeti odluku i odgovorna je za sve to – rekao je tada Milanović.

Milanović: Načelnik Glavnog stožera će provesti zapovijed vrhovnog zapovjednika
Ključne riječi
Vlada Ante Kotromanović Zoran Milanović oružane snage

Komentara 10

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Avatar Vrsalj
Vrsalj
18:39 01.07.2026.

Ljevica uporno želi stvoriti stanje u Srbiji nisam siguran da Milanović radi u Hrvatskim interesima

NO
Normalniživot
18:30 01.07.2026.

Nu, nema komentara? Čudno, zar ne? Ne možeš napisat da Milanović tada nije bio pri sebi, kako bi ga danas branio.

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
18:39 01.07.2026.

“Progledao sam”…. Hihihihi “Mi ili On”hehe…

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