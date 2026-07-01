Širi se snimka Milanovićevog ministra obrane: 'Uporaba snaga u ratu je jasna. U miru to radi Vlada'

Društvenim mrežama širi se montirana snimka u kojoj se uspoređuju aktualne izjave predsjednika Zorana Milanovića o ovlastima nad Oružanim snagama s izjavama iz 2015. godine, kada je Milanović bio premijer, a Ante Kotromanović ministar obrane u njegovoj Vladi. Video se dijeli u jeku novog sukoba Pantovčaka i Banskih dvora oko slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Na početku snimke prikazuje se jučerašnja Milanovićeva izjava. Milanović, kao predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, govori o tome tko predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu. – U tom Zakonu o obrani stoji da predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik jedini predstavlja vojsku u zemlji i inozemstvu. Što tu nije jasno? – rekao je Milanović.

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Nakon toga u videu se podsjeća na izjavu Ante Kotromanovića iz 2015. godine. Tadašnji ministar obrane u Vladi Zorana Milanovića govorio je o razlici između uporabe Oružanih snaga u ratu i njihova korištenja u miru. – Uporaba snaga u ratu je jasna, njima zapovijeda predsjednik Republike, to je članak 47. U miru korištenje snaga radi Vlada i ministar obrane. Takvih odluka sam ja u zadnje dvije, tri godine potpisao stotine, nekoliko stotina – rekao je tada Kotromanović.

U nastavku snimke prikazano je i pitanje novinarke Kotromanoviću o tome hoće li u konačnici "zadnja ipak biti Vladina". – Pa nego čija? Vlada odgovara – odgovorio je tadašnji ministar obrane. U istom se videu podsjeća i na izjavu Milanovića iz 2015. godine, kada je kao premijer govorio o ulozi Vlade. – Vlada mora na kraju donijeti odluku i odgovorna je za sve to – rekao je tada Milanović.