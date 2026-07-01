Ovo piće kardiokirurg u potpunosti izbjegava: Nazvao ga je 'tekućom smrću'

Američki kardiokirurg dr. Jeremy London, specijalist opće, vaskularne i torakalne kirurgije, na svojim društvenim mrežama često govori o navikama koje pomažu očuvati zdravlje srca i krvnih žila. U jednoj od objava na svom Instagram profilu otkrio je četiri stvari koje u potpunosti izbjegava, a na popisu su se našla i gazirana bezalkoholna pića. Na prvom mjestu izdvojio je pušenje, koje smatra najvećim pojedinačnim čimbenikom rizika za zdravlje. Istaknuo je da pušenje povećava rizik od raka pluća, srčanog i moždanog udara te brojnih drugih bolesti koje zahvaćaju krvožilni sustav. Na njegovu popisu nalazi se i alkohol. Dr. London smatra da alkohol štetno djeluje na cijeli organizam te kaže da je prestanak konzumacije bio jedna od najboljih odluka koje je donio u odrasloj dobi.

Najviše pozornosti privukla je njegova izjava o gaziranim bezalkoholnim pićima. Nazvao ih je "tekućom smrću" i poručio da ih ne bi trebalo piti, prenosi Mirror. Kasnije je u razgovoru za emisiju Today objasnio da je izraz bio namjerno provokativan kako bi potaknuo raspravu o prehrambenim navikama. Istaknuo je da najveći problem predstavljaju zaslađena gazirana pića jer sadrže velike količine šećera i kalorija koje je lako unijeti, a da toga nismo ni svjesni. Takvi napici ne pružaju osjećaj sitosti kao hrana pa je lako unijeti stotine dodatnih kalorija tijekom dana. Dugoročno to može pridonijeti povećanju tjelesne težine, a prekomjerna tjelesna masa jedan je od čimbenika koji povećavaju rizik od bolesti srca i krvnih žila.

Dr. London među namirnicama koje nastoji izbjegavati navodi i proizvode od rafiniranog brašna, poput bijelog kruha i tjestenine. Smatra da prehrana ima daleko veći utjecaj na održavanje zdrave tjelesne težine nego tjelovježba te da se loše prehrambene navike ne mogu u potpunosti nadoknaditi vježbanjem. Liječnici zato savjetuju da gazirana zaslađena pića ne budu dio svakodnevne prehrane. Kao alternativa mogu poslužiti bezalkoholna pića zaslađena zaslađivačima poput aspartama jer sadrže malo ili nimalo šećera. Neka istraživanja pokazuju da povremena konzumacija takvih napitaka može pomoći u kontroli tjelesne težine u usporedbi s redovitim unosom zaslađenih gaziranih pića, no ni njih ne bi trebalo konzumirati u pretjeranim količinama.