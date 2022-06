VIDEO Ovako izgleda područje na kojem je pala Cessna, vatrogasci otkrili detalje intervencije

Sportski avion Cessna jutros se srušio na južnoj strani otoka Brača, a svo troje putnika preživjelo je pad. O cijeloj intervenciji i daljnjim postupcima više su rekli brački vatrogasci, a reporter Večernjeg lista Juraj Filipović uspio je i snimiti područje pada zrakoplova.

- Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, ali odlazak do samog zrakoplova nije dozvoljen do dolaska ekipa koje će obaviti očevid. Oko 400 metara od nas se nalazi strmina i zabranili su nam odlazak do aviona zbog opasnosti od uništenja nekih dokaza koji bi mogli rasvjetliti istragu. Ovdje nema ljudi, visoka je temperatura, a teren je vrlo težak - kazao je.

Podsjetimo, vatrogasci su pronašli unesrećene oko 10,16 sati te su helikopterom prebačeni u KBC Split, a dvojici putnika su klasificirane teške ozljede.

Izjave za medije ranije su dali pročelnik područnog ureda Civilne zaštite Splita Srđan Kuščević te zapovjednik vatrogasno-operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.

- Zaprimili smo jutros informaciju da je zrakoplov Cessna pao na području otoka Brača. Obaviještene su sve nadležne službe, a nakon sat vremena vatrogasci su pronašli zrakoplov i tri osobe koje su bile pri svijesti te su ih zbrinuli i prebacili na zračnu luku Brač odakle ih je zrakoplov HRZ-a prebacio u bolnicu u Splitu - kazao je Srđan Kuščević.

Vatrogasci su ostali dežurati na mjestu nesreće radi eventualnog izbijanja požara, dodaje Kuščević, a policija je osigurala mjesto događaja. Teren je nepristupačan tako da je vatrogascima trebalo neko vrijeme da lociraju mjesto nesreće, što su na kraju i uspjeli.

Osobe su bile pri svijesti, a liječnički tim će utvrditi razine ozljeda.

- Jedna osoba iz zrakoplova se javila kontroli leta na Braču tako da smo imali potvrdu da smo živi i to je bio prvi dobar znak - dodao je pročelnik, a izjavu je dao i zapovjednik vatrogasno-operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.

- Dojavu smo zaprimili u 9.32 sati. Na teren je upućeno 17 vatrogasaca i sedam vozila DVD-a Supetar i DVD-a Bol. U vrlo kratkom roku smo locirali zrakoplov, pokušali smo ih locirati dronom, ali je jedna vatrogasna postrojba uspjela prije locirali olupinu - kazao je te dodao kako je na području Brača u zadnjih 20-ak godina palo nekoliko zrakoplova.

- Samo izvlačenje trajalo je oko pola sata - dodao je zapovjednik.

>> VIDEO Zrakoplov Cessna koji se jutros srušio sa južne strane otoka Brača snimljen je neposredno prije nesreće