SLAVLJE U RUSIJI

'Leyen, Merz i Starmer su poraženi. Ovo je smrtonosni udarac ratnim huškačima'

Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
19.12.2025.
u 10:36

Nakon višemjesečnog spora, države članice EU-a rano u petak dogovorile su se o kompromisu za financiranje Ukrajine za sljedeće dvije godine

 Rusija je pozitivno reagirala na kompromis koji su u noći s četvrtka na petak postigle države članice EU-a o financiranju Ukrajine. "Pravo i zdrav razum zasad su prevladali", napisao je u petak glavni ruski pregovarač Kiril Dmitriev na Telegramu. Odluku donesenu u Bruxellesu opisao je kao "smrtonosni udarac" političarima koje je nazvao "ratnim huškačima", imenujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, njemačkog kancelara Friedricha Merza i britanskog premijera Keira Starmera. "Nekoliko glasova razuma unutar EU-a do sada je spriječilo da se ruske rezerve ilegalno koriste za financiranje Ukrajine", napisao je Dmitriev.

Rusija je više puta upozorila na "krađu" svoje državne imovine i zaprijetila je da će odgovoriti korištenjem zapadnih sredstava, posebno onih koja pripadaju privatnim investitorima i tvrtkama, za vlastite svrhe. Dmitriev je na X-u objavio da su von der Leyen, Merz i Starmer poraženi. "Cijeli svijet je samo gledao kako ne uspijevate zastrašiti druge kako bi kršili zakon", rekao je. Nakon višemjesečnog spora, države članice EU-a rano u petak dogovorile su se o kompromisu za financiranje Ukrajine za sljedeće dvije godine.Prema sporazumu, Ukrajina će dobiti beskamatni zajam od 90 milijardi eura. Ako Rusija ne plati ratnu odštetu, zamrznuta ruska imovina u EU-u koristit će se za otplatu zajma.

Merz je u početku nastojao koristiti sredstva ruske središnje banke, uglavnom zamrznuta u Belgiji, za osiguravanje zajmova i do 210 milijardi eura. Međutim, plan je na kraju propao zbog protivljenja zemalja, uključujući Francusku i Italiju, nakon što je Belgija posebno izrazila velike pravne i političke zabrinutosti.

Rusija Europska unija Ukrajina Vladimir Putin

