REAKCIJA

Grad Vukovar reagirao na odluku Grada Supetra o brisanju grba Grada Vukovara

Panorama Supetra
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
19.12.2025.
u 10:39

-Grad Vukovar nastavit će, kao i do sada, dostojanstveno čuvati istinu o Domovinskom ratu i s ponosom se sjećati svojih branitelja i štititi čast svojih građana – poručuju iz Grada Vukovara.

Povodom odluke gradonačelnice Grada Supetra o uklanjanju i brisanju grba Grada Vukovara, Grad Vukovar oglasio se priopćenjem za javnost i to, kako navode, u ime svojih građana.

-Vukovar nije samo grad, već simbol žrtve, otpora i stvaranja slobodne Hrvatske. Njegov grb i grbovi postrojbi koje su ga branile nisu znakovi podjela, nego trajni podsjetnici na hrabrost, zajedništvo i cijenu slobode koju danas živimo. Grad Vukovar u potpunosti poštuje pravo svake lokalne zajednice na donošenje odluka u skladu sa zakonom. No jednako tako vjerujemo da simboli Domovinskog rata zaslužuju poseban pijetet, uvažavanje i dijalog, osobito kada je riječ o gradovima i ljudima koji su podnijeli najveću žrtvu za slobodu Republike Hrvatske. Smatramo kako je gradonačelnica Supetra mogla pokazati više empatije, razumijevanja i zahvalnosti prema onima koji su branili Hrvatsku, kao i za odluku kojom bi se, uz odgovarajuću proceduru, omogućilo zadržavanje tih murala kao izraza pijeteta i poštovanja - navodi se u priopćenju Grada Vukovara.

Iz Grada Vukovara pozivaju sve odgovorne političke aktere na razboritost, dijalog i uvažavanje temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država, kako bi se spriječile situacije koje dodatno povrjeđuju dostojanstvo onih koji su podnijeli najveću žrtvu.

-Grad Vukovar nastavit će, kao i do sada, dostojanstveno čuvati istinu o Domovinskom ratu i s ponosom se sjećati svojih branitelja i štititi čast svojih građana – poručuju iz Grada Vukovara. 

Od 2026. kraj skrivanja – središnji registar otkriva sve o vašim primanjima, nekretninama i obitelji
Ključne riječi
supetar Vukovar

