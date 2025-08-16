Vatrogasci o novim kanaderima: 'Zašto ne četiri ili šest novih? Kada će se shvatiti da to nije luksuz već sušta potreba Hrvatske?'

Hrvatska je prošle godine sa tvrtkom Canadian Commercial Corporation potpisala ugovor o nabavi noviih vatrogasnih zrakoplova. Radi se o popularnim kanaderima, a Plenković je tada istaknuo da je svaki zrakoplov vrijedan nešto više od 50 milijuna eura, te dodao kako su u potpunosti financirani europskim sredstvima.

Ovih je dana, u jeku požarne sezone, Facebook stranica Hrvatski vatrogasci objavila post u kojem Vladu pita zašto je nabavila samo dva, a "zašto ne 4 ili 6?"

"Skupi su canaderi. Skupa je vatrogasna oprema i vozila. Skupi su vatrogasci. Dali su skupi obzirom na to da cijelu godinu služe, pomoću njih se bori protiv požara, pomaže u prometnim nezgodama i ostalim intervencijama", stoji u objavi. "Pitajte vatrogasce koliko im znači kada više sebe čuju zvuk preleta canadera ili airtraktora. Pitajte ljude kojima su spašene kuće, životi, dali oni smatraju da je to skupo za kupovati. Pitajte građane dali se slažu da država kupi novu flotu od 6 canadera i još bar 400 novih "skupih" vatrogasnih vozila."

Post je istaknuo situaciju Crne Gpre, koja je svoju flotu prodala, a "sad žele kupit dva, jer vide da se bez toga ne može." Ukazali su i na situaciju Slovenije koja je nedugo nakon požara na Krasu kupila tri airtraktora, a već su slijedeću sezonu bili operativno spremni.

"Kada će se shvatiti da to nije luksuz već sušta potreba Hrvatske? Svake godine najavljuje se gora požarna sezona od prošle. Grčka još malo i sva šuma uz obalu će im izgorit. Nemojmo to dozvolit u Hrvatskoj", poručili su vatrogasci.