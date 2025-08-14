Požar na Vranskom jezeru: Vatrogasci gase nisko raslinje i makiju

Požar otvorenog prostora planuo je u četvrtak popodne na području Vranskog jezera - Radošinovci, gori nisko raslinje i makija na trenutačno neprocijenjenoj površini, a na intervenciji su lokalne vatrogasne snage te kanader i Air Tractor. Dojava o požaru na području Vranskog jezera zaprimljena je u 13:10 sati u županijski Vatrogasno operativni centar (VOC) u Zadru, priopćeno je iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ).

Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 20-tak vatrogasca s 12 vatrogasnih vozila iz javnih vatrogasnih postrojba (JVP) Benkovca i Biograd na moru te DVD-ovi Pakoštane - Vrgada - Vrana, Polača, Sv. Filip i Jakov i Drage. U pomoć zemaljskim snagama angažirana su dva protupožarna zrakoplova - jedan Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT 802.