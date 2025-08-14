Crnogorci prepuni riječi hvale za hrvatske pilote koji gase požare: 'Jedni od najjačih na svijetu'

Protupožarni avion Canadair CL-415 s posadom iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva upućen je jučer, 13. kolovoza, u Crnu Goru kako bi pružio pomoć u gašenju požara. Kako je izvijestilo Ministarstvo obrane (MORH), jedan Canadair Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bio je angažiran i 12. kolovoza na gašenju požara u Crnoj Gori.

“Spremni smo za izvršenje svih zadaća koje su stavljene pred nas, posebice ako provedbom tih zadaća pomažemo u zaštiti imovine i ljudskih života”, poručio je zapovjednik snaga koji je upućen u Crnu Goru. Naime, u na požarište u Crnu Goru poletila je tročlana posada Canadaira koju čine dva pilota i jedan tehničar letač.

Na društvenim mrežama osvanuo je niz videa hrvatskih "heroja neba", a brojni stanovnici Crne Gore su ih pohvalili te im se zahvalili na pomoći. "Hvala braćo Hrvati!", "Što se tiče gašenja požara s avionima, Hrvatska je broj jedan u tome. Budite zahvalni ljudi", "Jedni od najjačih na svijetu", neki su od komentara. Pojedini su istakli kako se podrazumijeva kako si zemlje trebaju međusobno pomagati, a jedna je osoba, u tom tonu, istakla: "Budite sigurni, ako ne daj Bože zatreba, da će i naši rado doći u Hrvatsku."

"Bar u ovakvim situacijama nema mjesta politici, pomozi susjedu, a poslije nek pametuje 'ko nema pametnijeg posla, pozdrav iz Slavonije, pilotima respekt", stoji u jednom komentaru, kojem je stigao sljedeći odogovor: "Drago mi je što postoje razumne osobe koje ne gledaju politiku, nego narod. Bravo Hrvatska, svaka čast, velika ljubav od jednog Crnogorca."

"Zar nije lijepo znati da imaš susjeda koji će pomoći", ističe još jedan korisnik, a nanizalo se još mnogo komentara pohvale pilotima: "Hrvatski piloti su na većoj razini!", "Najbolji piloti su za kanader iz Hrvatske, ponosan sam na njih... uvijek su spremni pomoći, bili su u Sloveniji, Portugalu, Grčkoj i sad su u Crnoj Gori, svaka čast, dečki oni budu u kanaderu po 12 sati...."