U MORH-u potpisan okvirni sporazum o nabavi sustava protudronske zaštite

Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak potpisali su u četvrtak u Ministarstvu obrane Okvirni sporazum o nabavi četiri protudronska sustava kojim će se štititi vojne kritične infrastrukture, vrijednosti 125 milijuna eura bez PDV-a. Anušić je rekao da se radi o dva stacionarna i dva mobilna sustava koji će biti isporučeni u 2027. te kako Končar radi u suradnji s poljskom tvrtkom APS s kojom se razvija sustav, a uključene su i druge domaće tvrtke, primjerice Orka će isporučivati sustave umjetne inteligencije.

Sustav je dokazan nekoliko puta u operacijama primjerice zaštita NATO summita u Vilniusu 2023., provjeren je i kvalitetan i uskoro će njima hrvatske vojne kritične infrastrukture njime biti zaštićene. Uključene su domaće tvrtke, znanje i ljudi u razvoj tog velikog projekta koji je definitivno budućnost sigurnosti, ali nažalost i ratovanja kao što vidimo u Ukrajini. Operativni dio na samom terenu zauzela je nova generacija naoružanja i sustava zaštite kao što je sustav koji ćemo implementirati na našu kritičnu infrastrukturu, rekao je Anušić.

Radi se o razvoju novog sustava protudronske zaštite koji pokazuje i pokazat će da Končar stalno razvija sposobnosti i radi na primjeni novih tehnologija i na njima temelji svoju budućnost, rekao je predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak. Očekujemo da ćemo i kroz ugovor s MORH-om stvoriti nove reference s kojima ćemo izlaziti na vanjska tržišta. Najvažnije je da u Hrvatskoj dobijemo prilike primjenjivati nove tehnologije, ocijenio je Kolak dodavši kako je uloga države da podupire gospodarstvo kroz otvaranje prostora i prilika.

Zahvalio je ministru Anušiću na razumijevanju značaja davanja takvih prilika hrvatskom gospodarstvu i kompanijama i izrazio nadu da će opravdati dobiveno povjerenje. Ogovarajući na novinarski upit da je Hrvatska imala ranije takav sustav bi li bio moguć pad drona kakav je bio prije nekoliko godina u Zagrebu, Anušić je odgovorio: "Vjerojatno ne". U to vrijeme u Hrvatskoj nije postojao sustav protudronske zaštite, oni su se pojavili nešto kasnije i počelo se intenzivno raditi na sustavima protudronske zaštite, a to je vidljivo u Ukrajini gdje je i isprobano. Sada i Hrvatska i velik dio svijeta radi na sustavima obrane od besposadnih letjelica.

Vezano uz tehničke karakteristike sustava Anušić je rekao kako su zadani parametri koje želimo, hoćemo i trebamo imati, a Končar će ih isporučiti. Napomenuo je da se radi o zaštiti aerodromima u Zagrebu i Zadru. To je hrvatski proizvod, podupiremo hrvatsku vojnu industriju, istaknuo je Anušić dodavši kako su hrvatske tvrtke uključene i u proizvodnju drugih sustava. To su start-upovi i tvrtke koje već dulje vrijeme isporučuju određene sustave ne samo u Hrvatskoj nego i diljem svijeta, napomenuo je. U novim okolnostima ratovanja moramo tražiti nove načine kako obraniti sebe i infrastrukturu, naglasio je Anušić.

Podsjetio je da je Hrvatska zajedno s Nizozemskom i Latvijom nositeljica projekata FPV dronova, napominjući da se u Hrvatskoj proizvodi 280.000 komada godišnje koji su provjetreni i dokazani. Najavio je da će se 15. siječnja iduće godine u Zagrebu održati sastanak članica EU i NATO-a vezano uz to.