Potpisan ugovor: Hrvatska naručuje terenske kamione TATRA T-815-7 za vojsku, evo kada dolazi prvih 98 komada

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u Pragu je potpisalo Dodatak Okvirnom sporazumu o nabavi teških terenskih vojnih kamiona TATRA. Time se Republika Hrvatska pridružila zajedničkoj nabavi s ministarstvima obrane Češke Republike i Slovačke Republike.

- U ime Ministarstva obrane dokument je potpisao ravnatelj Uprave za naoružanje Ivica Grebenar, zajedno s predstavnicima ministarstava obrane Češke i Slovačke te tvrtke Tatra Defence Systems. Potpisani Dodatak Okvirnom sporazumu omogućuje Hrvatskoj naručivanje do 420 vojnih terenskih kamiona TATRA T-815-7 s pogonom 6 × 6 i 8 × 8 u razdoblju do 2030. godine, u skladu s potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prva narudžba već je podnesena, a 98 kamiona bit će isporučeno Oružanim snagama 2026. godine, od čega 78 vozila s pogonom 6 × 6 i 20 vozila s pogonom 8 × 8, u vrijednosti od 49.796.452,48 eura. Vlada Republike Hrvatske donijela je 4. prosinca 2025. odluku o nabavi vozila i odluku o odobrenju preuzimanja obveza na teret državnog proračuna u razdoblju od 2026. do 2030. godine u ukupnom iznosu od 212.286.643,22 eura, dok je Odbor za obranu Hrvatskoga sabora 30. listopada 2025. dao pozitivno mišljenje na nabavu.

Nabava vojnih kamiona TATRA T-815-7 financira se sredstvima Europske unije putem financijskog instrumenta SAFE.

Pristupanjem zajedničkoj nabavi Hrvatska osigurava brže opremanje Oružanih snaga potrebnim vojnim vozilima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne suradnje sa saveznicima, povećanje interoperabilnosti s partnerskim vojskama i jednostavniju logističku podršku unifikacijom flote. Okvirni sporazum otvoren je za javne naručitelje vojnih proizvoda država članica Europske unije i NATO-a, a realizira se putem individualnih narudžbi - stoji u priopćenju.