Vargu sumnjiče da je kao šef HZZO-a sklapao fiktivne ugovore

Nakon što je jednoglasnom odlukom Mandatno-imunitetnog povjerenstva 15. lipnja na zahtjev DORH-a ostao bez zastupničkog imuniteta, Siniša Varga, bivši SDP-ov ministar zdravstva i sadašnji član stranke BM 365 – Stranka rada i solidarnosti, i službeno se našao pod istragom USKOK-a.

Protiv njega, Gorana Žonje, koji je optužen u aferi Suhi led, te Davora Dabinovića USKOK je pokrenuo istragu zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela iz sfere gospodarskog kriminaliteta. Sumnjiči ih se za zloporabu položaja i ovlasti, pomaganje u zloporabi položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje i pomaganje u nezakonitom pogodovanju.

Izvlačenje novca

Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i poreznog USKOK-a, o čemu je Večernji list već pisao, a to za što se sada sumnjiči, Varga je prema navodima USKOK-a, počinio u vrijeme dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno u razdoblju od svibnja 2012. do kraja siječnja 2013. Sumnjiči ga se da je sa svojim suosumnjičenicima dogovorio izvlačenje novca iz HZZO-a, i to tako što je s njima, odnosno njihovim trgovačkim društvima, ugovarao usluge za koje HZZO nije imao stvarne potrebe.

Radilo se o, tvrdi USKOK, tri ugovorena posla, za koje je Varga potpisao ugovore sa Žonjinim tvrtkama te uredom ovlaštenog inženjera koji je u Dabinovićevu vlasništvu. USKOK tvrdi da je riječ o fiktivnim uslugama te sumnjiči Vargu da je dogovorio izradu općenite i necjelovite dokumentacije kako bi se stvorio privid da je riječ o uslugama koje su stvarno obavljene.

Vargin potpis je na primljenoj dokumentaciji koja se tiču spomenuta tri dogovorena posla, a poslovi su ugovoreni 19. prosinca 2012. USKOK ga sumnjiči da je dokumentaciju zaprimio i potpisao iako je znao da njezin sadržaj nije istinit. Podatke je Varga, kako se sumnja, dobio u elektroničkom obliku, a HZZO-u su dostavljeni najranije nakon 12. siječnja 2013. Ti podaci nikada nisu korišteni za poslovne potrebe HZZO-a, no usprkos tome, tvrdi USKOK, HZZO je na temelju tih ugovora 8. siječnja 2013. platio 256.124 kuna.

Taj su novac, sumnja USKOK, Varga i njegovi suosumnjičenici međusobno podijelili, dok je HZZO oštećen za tu sumu. Sumnja se i da je Varga tijekom 2013. i 2014. sa Žonjom dogovorio da će njegovim tvrtkama preko javne nabave osigurati unosne poslove s HZZO-om. Kako bi se taj plan ostvario, sumnja se da su Varga i Žonja dogovorili kada će se postupak javne nabave raspisati te koji će uvjeti u tom natječaju stajati.

USKOK ih sumnjiči da su nakon toga sačinili dokumentaciju temeljem koje je Varga uime HZZO-a raspisao javni natječaj kojim se tražila tvrtka za održavanje i čišćenje. Uvjeti natječaja odgovarali su Žonjinoj tvrtki koja je taj posao i dobila pa se Varga sumnjiči da je svojim djelovanjem omogućio da Žonjina tvrtka 2013. dobije posao vrijedan 634.227 kuna, a 2014. posao vrijedan 686.586 kuna.

Bandićev ‘žetončić’

Varga je inače na čelu HZZO-a bio od travnja 2012. do lipnja 2014., kada je imenovan ministrom zdravstva u SDP-ovoj Vladi Zorana Milanovića. Mandat je odradio do kraja, a u zadnji saziv Sabora ušao je na listi SDP-a. No u kolovozu prošle godine izašao je iz SDP-a te je pristupio Bandićevoj stranci i njegovu zastupničkom klubu “žetončića”.

Taj mu se potez očito isplatio jer je malo nakon toga postao predsjednik Upravnog vijeća Hitne medicinske službe grada Zagreba, o čemu je javnost sam izvijestio u ljeto prošle godine na svom Facebooku. Što se pak tiče Žonje, on je optužen u aferi Suhi led, za koju traje suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu.

Suoptuženici u tom postupku su mu Zvonimir Šostar, bivši pročelnik zagrebačkog Ureda za zdravstvo i aktualni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Mirta Lončar i Davor Ljubić. USKOK ih tereti da su Grad Zagreb oštetili za oko 40 milijuna kuna, a jedan od svjedoka na tom suđenju bio je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Prema neslužbenim informacijama, tijekom istrage afere Suhi led otkriveni su dokumenti koji su se sada kobnim pokazali za Vargu, odnosno zbog kojih ga sada USKOK sumnjiči.