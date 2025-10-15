Varaždinski SDP traži sjednicu zbog bolnica: 'Postoji sumnja na nepravilnosti'

Klub vijećnika SDP-a Varaždinske županije zatražio je od predsjednika Županijske skupštine Krunoslava Lukačića (HNS) sazivanje tematske sjednice po hitnom postupku o stanju u zdravstvenom sustavu, s naglaskom na poslovanje Opće bolnice Varaždin. "Razlog za hitno sazivanje sjednice proizlazi iz najnovijih informacija o predistražnim radnjama Europskog javnog tužiteljstva (EPPO) koje obuhvaćaju postupke javne nabave u hrvatskim bolnicama, uključujući i Opću bolnicu Varaždin. Istražitelji su, prema dostupnim informacijama, preuzeli službene uređaje ravnatelja i drugih odgovornih osoba, a postoji sumnja na nepravilnosti u korištenju sredstava Europske unije", ističu u SDP-u.

Smatraju kako je nužno osigurati potpunu transparentnost poslovanja bolnice te utvrditi političku i upravljačku odgovornost svih uključenih, s obzirom na činjenicu da je HDZ-ov kadar na čelu ustanove koja je sada u središtu afere. "Opća bolnica Varaždin suočava se i s ozbiljnom financijskom nelikvidnošću, najavama ovrha od strane veledrogerija te najduljim listama čekanja u Hrvatskoj", napominju u SDP-u i dodaju da to ugrožava pravo građana na pravodobnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Na sjednici, čije sazivanje SDP traži u roku od 15 dana, predlaže se rasprava o izvješću ravnatelja Opće bolnice Varaždin o financijskom poslovanju i javnoj nabavi, izvješću varaždinskog župana o komunikaciji i nadzoru nad radom bolnice te mjerama za povećanje transparentnosti i učinkovitosti u zdravstvenom sustavu.

Narodna stranka – reformisti ističu kako ne odobravaju "medijsko proglašavanje ljudi krivima unaprijed", za to postoje pravni postupci, te očekuju "odgovoran rad naših i EU organa" kako bi se utvrdila odgovornost svih koji su eventualno sudjelovali u kriminalnim aktivnostima. "Ukoliko tijekom pravnih postupaka dođe do otvaranja istrage ili podizanja optužnice, očekujemo i političku odgovornost sudionika", ističu. Župan Anđelko Stričak (HDZ) danas je na sjednici Županijske skupštine rekao da su vijećnici prije nekoliko mjeseci već imali tematsku sjednicu Skupštine s fokusom na zdravstvo.

– Koliko je vijećnika iz SDP-a sudjelovalo u radu te sjednice i raspravi? Samo jedan – rekao je Stričak i dodao da će se, ako treba, o tome raspravljati na svakoj sjednici, no obrazac ponašanja i demagogija SDP-a je, kako je rekao, neozbiljna. O nečijoj nedužnosti ili krivnji ne govori istraga, nego presuda, kazao je župan, čiji je stan prošlog tjedna pretražila policija na zahtjev EPPO-a u sklopu izvida zbog sumnje na namještanje nabave u varaždinskoj Općoj bolnici i u Specijalnoj bolnici u Varaždinskim toplicama od 2021. do 2024. godine.