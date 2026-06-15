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NAKON GODINA ČEKANJA

Ina naplatila 40 milijuna dolara duga od Egipta

storyeditor/2026-06-14/PXL_281216_15132901.jpg
Borna Filic/PIXSELL
Autor
Hassan Haidar Diab
15.06.2026.
u 14:57

Ukupna dugovanja Egipta prema investicijskim partnerima iznosila su više od 6,1 milijardu dolara

Inina objava da je naplatila sva dospjela potraživanja u Egiptu nije samo poslovna vijest o jednoj uplati nego i dio mnogo šire priče o energetici, deviznoj krizi i povjerenju stranih investitora. Tijekom lipnja Ina je primila uplate u ukupnom iznosu od gotovo 40 milijuna američkih dolara, čime su zatvorena sva otvorena potraživanja prema Egiptu. U pozadini ove situacije su manjak deviza, visoki troškovi uvoza hrane i energije, pad domaće proizvodnje plina, rast potrošnje električne energije te posljedice regionalnih i globalnih kriza. Kada država nema dovoljno dolara za plaćanje partnera, kompanije smanjuju ulaganja, odgađaju istraživanja i razvoj novih nalazišta, što dodatno smanjuje proizvodnju i povećava potrebu za uvozom energenata.

Ključne riječi
Egipat dugovanja INA

Komentara 2

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Avatar messerschmidt
messerschmidt
15:00 15.06.2026.

Nije Ina nego Mol.

CA
carliamor
16:19 15.06.2026.

Šta bi INA naplatila , INA je podržnica MOL grupe i točka. Od 9mj. Sisak neće više postojati.

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