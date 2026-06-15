Ina naplatila 40 milijuna dolara duga od Egipta

Inina objava da je naplatila sva dospjela potraživanja u Egiptu nije samo poslovna vijest o jednoj uplati nego i dio mnogo šire priče o energetici, deviznoj krizi i povjerenju stranih investitora. Tijekom lipnja Ina je primila uplate u ukupnom iznosu od gotovo 40 milijuna američkih dolara, čime su zatvorena sva otvorena potraživanja prema Egiptu. U pozadini ove situacije su manjak deviza, visoki troškovi uvoza hrane i energije, pad domaće proizvodnje plina, rast potrošnje električne energije te posljedice regionalnih i globalnih kriza. Kada država nema dovoljno dolara za plaćanje partnera, kompanije smanjuju ulaganja, odgađaju istraživanja i razvoj novih nalazišta, što dodatno smanjuje proizvodnju i povećava potrebu za uvozom energenata.
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