ZVONIMIR DESPOT

Klijentelizam sekte Možemo gori je od Bandića i HDZ-a zajedno

Autor
Zvonimir Despot
13.10.2025.
u 09:44

Možemovci su prezadovoljni što imaju Zagreb jer je Zagreb država u državi

Kad govorimo o klijentelizmu, nepotizmu, (političkoj) korupciji, nekako nam je uvijek sve to sinonim za HDZ. I oporba se upire dokazati da je takav samo HDZ, a da oni nisu, da su bolji, pošteniji, pravedniji... Je li tome tako? Primjer prvi, dečko se namjeravao javiti za posao naplate parkinga u javnoj firmi s iskustvom u privatnoj, trebali su nove ljude. Odgovor je bio, bilo bi dobro da je u SDP-u! Slika druga, jedna dugogodišnja djelatnica u nastavi pokušala je ući u školsko vijeće u Zagrebu jer smatra da svojim iskustvom može pridonijeti, no rečeno je da neće moći jer nije članica sekte Možemo!

Ključne riječi
SDP Možemo! HDZ

Komentara 17

Pogledaj Sve
NI
NightShift
10:00 13.10.2025.

Nepotizam i pogodvanje na najjače!

AC
ActaCroatica
09:58 13.10.2025.

Nisu li Bandića zvali rezačem vrpci i progobvarali kako stalno drži presice? Što li oni rade, nije valjda da režu vrpce i drže presice?

Avatar Le-Freak
Le-Freak
09:53 13.10.2025.

Mozemo! 🤢 stranka odvratnih namjera 🤮

