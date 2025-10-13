Klijentelizam sekte Možemo gori je od Bandića i HDZ-a zajedno

Kad govorimo o klijentelizmu, nepotizmu, (političkoj) korupciji, nekako nam je uvijek sve to sinonim za HDZ. I oporba se upire dokazati da je takav samo HDZ, a da oni nisu, da su bolji, pošteniji, pravedniji... Je li tome tako? Primjer prvi, dečko se namjeravao javiti za posao naplate parkinga u javnoj firmi s iskustvom u privatnoj, trebali su nove ljude. Odgovor je bio, bilo bi dobro da je u SDP-u! Slika druga, jedna dugogodišnja djelatnica u nastavi pokušala je ući u školsko vijeće u Zagrebu jer smatra da svojim iskustvom može pridonijeti, no rečeno je da neće moći jer nije članica sekte Možemo!